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角落小夥伴遇上哈利波特 新竹巨城購物中心強勢登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
全台巡迴「角落小夥伴 歡樂城」桃竹苗唯一就在巨城購物中心，搭乘夥伴小火車還有5項主題遊戲瘋玩一整天。圖／巨城購物中心提供
全台巡迴「角落小夥伴 歡樂城」桃竹苗唯一就在巨城購物中心，搭乘夥伴小火車還有5項主題遊戲瘋玩一整天。圖／巨城購物中心提供

清明連假開跑，Big City遠東巨城購物中心一口氣網羅全台最強快閃，有超人氣「角落小夥伴歡樂城」及「FANFANS哈利波特期間限定店」，搭配4樓「彈珠堂」懷舊彈珠台、「玩玩具」盲盒專賣一次滿足大小朋友。

巨城購物中心指出，「角落小夥伴歡樂城」即日起於8樓超萌登場，5位角落小夥伴大型公仔可愛又好拍，入園搭乘夥伴小火車、挑戰迷你高爾夫、乒乓球丟丟樂、套圈圈等5項主題遊戲瘋玩一整天，上千款生活實用小物巨城獨家發售。

另外，還有魔法迷最期待的「FANFANS哈利波特限定店」在5樓盛大展開，適逢哈利波特問世20周年，現場有魔法飛天車與粉絲重溫經典，還有霍格華茲四大學院風設計的服飾配件、口罩、文具等近千款商品，只在巨城獨家販售；搭配系列電影《怪獸與鄧不利多的秘密》即將上映，可愛的怪獸角色商品搶先預購，勢必吸引可觀人潮。

美食街及7樓主題餐廳首度獨家進駐的網美系甜點名店有「bonnie sugar手作蛋糕」、「貓咪起司蛋糕」等，邀民眾來歡度連假。

4月4日、4月5日「2022 Drum Off Taiwan全國爵士鼓大賽暨聯合成發」則會連續兩天來自全台各路爵士鼓好手帶來高超的打擊表演與熱血Battle賽，使出渾身解數High翻全場只為拿下冠軍代表台灣參加世界大賽，歡迎鄉親們同來巨城與我們一起見證台灣之光的誕生。

巨城購物中心表示，歡慶兒童清明連假，即日起至4月20日於遠東巨城購物中心當日消費累計滿額可參加大型戳戳樂，有機會獲得「iloom ACO造型沙發」等好禮；4月2日至5日單筆消費滿額還可加碼獲得限量「懷舊棉花糖」或「復古畫糖」，吃喝玩樂滿足全家人。最新優惠及活動資訊歡迎瀏覽Big City遠東巨城購物中心FB粉絲專頁和下載APP，掌握最新動態零時差。

來自高雄浮誇系甜點名店「bonnie sugar」手作蛋糕獨家快閃巨城。圖／巨城購物中心提供
來自高雄浮誇系甜點名店「bonnie sugar」手作蛋糕獨家快閃巨城。圖／巨城購物中心提供
哈利波特貓頭鷹嘿美化身各式生活小物，巨城購物中心超萌登場。圖／巨城購物中心提供
哈利波特貓頭鷹嘿美化身各式生活小物，巨城購物中心超萌登場。圖／巨城購物中心提供
超過千款療癒實用商品，都在巨城購物中心「角落小夥伴 歡樂城」獨家販售。
超過千款療癒實用商品，都在巨城購物中心「角落小夥伴 歡樂城」獨家販售。
超人氣網美甜點「貓咪起司蛋糕」首度快閃巨城，推出限定巧克力口味。圖／巨城購物中心提供
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