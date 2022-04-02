2022 WW表展／IWC彩色陶瓷成亮點 正式進軍NFT領域

元宇宙、虛擬貨幣發燒，一向志在天際的IWC萬國表今年不僅推出多款彩色陶瓷表款，更推出了自己的IWC俱樂部與NFT，在益發多變的虛擬世界與物理高空，盡情翱翔。

IWC萬國錶飛行員系列中的TOP GUN海軍空戰部隊腕表，今年專注於陶瓷顏色研發，陶瓷具有耐刮、抗過敏、堅固等特點，但加工不易，IWC在研發、燒製過程並參考了PANTONE色票， 最後推出「莫哈韋沙漠」、「太浩湖」和「森林地」 三種色彩。

不僅如此，搭配69385自動上鍊計時碼表機芯的「飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬計時腕表41」則同樣具有瓷化鈦金屬和黑色陶瓷兩種新材質；所謂的「瓷化鈦金屬」（Ceratanium）是2019年時首次推出，由於具備輕量化、高度抗刮等特點，IWC甚至和PANTONE合作，將其深沈、略帶霧黑的色彩定名為「IWC Ceratanium® 」，堪稱近代首個與PANTONE另類聯名的高級鐘表品牌。同時該枚表款只要註冊My IWC計畫，便可將標準的國際保固兩年延長至六年，是表款的延伸服務紅利。

值得一提的是，IWC今年並和建築師Hani Rashid與Arianee-Web3平台合作，首先發送了1,868個會員資格代幣（Token），除了紀念品牌創始的1868年，未來社群代幣持有者，並可加入品牌創建的IWC Diamond Hand Club。同時未來只要購買IWC新款陶瓷彩色飛行員腕表，同樣也將贈送一枚NFT。俱樂部將同時提供線上的虛擬體驗，以及線下的實體活動，例如四月1日在日內瓦勒曼戲院（Theatre du Leman）專門為IWC舉辦的Colors of Top Gun私人表演。