2022 WW表展／積家複雜工藝大師腕表 一秒連線瑞士星空

正於日內瓦舉辦的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）表展，屬於歷峰集團的瑞士高級鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）本次也參加展會，並以Stellar Odyssey為主題聚焦於天文、宇宙，展現時間與銀河，空氣與能量，更有珠寶與感動間的巧妙關聯。

約會（Rendez-Vous）系列的流星珠寶腕表與流星腕表，兩者同樣使用了品牌自製的734型自動上鍊機芯，將具備一個特製的鈦金屬旋轉圓盤，將在面盤上以每小時4到6次、不規則、隨機出現的頻率，創造宛如流星一閃而線的幸運時刻。其中流星腕表的面盤呈現了雲霧繚饒的迷濛感，而流星珠寶腕表使用砂金石面盤搭配大量鑽石鑲嵌，各現殊異閃耀風采。

品牌引以為傲的「Atmos空氣鐘」今年也有兩款新作：Atmos Infinite與Atmos Hybris Mechanica。前者帶有裝飾藝術風格的簡約玻璃「鐘」罩，後者則採用複雜的590型機芯，可顯示時間、晝夜顯示、月份、月相與黃道日曆功能，其月球模型經過雷射篆刻，而地球模型則為手繪裝飾，展現出積家工坊對於細節的精湛與藝術美感追求。