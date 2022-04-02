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2022 WW表展／積家複雜工藝大師腕表 一秒連線瑞士星空
正於日內瓦舉辦的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）表展，屬於歷峰集團的瑞士高級鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）本次也參加展會，並以Stellar Odyssey為主題聚焦於天文、宇宙，展現時間與銀河，空氣與能量，更有珠寶與感動間的巧妙關聯。
約會（Rendez-Vous）系列的流星珠寶腕表與流星腕表，兩者同樣使用了品牌自製的734型自動上鍊機芯，將具備一個特製的鈦金屬旋轉圓盤，將在面盤上以每小時4到6次、不規則、隨機出現的頻率，創造宛如流星一閃而線的幸運時刻。其中流星腕表的面盤呈現了雲霧繚饒的迷濛感，而流星珠寶腕表使用砂金石面盤搭配大量鑽石鑲嵌，各現殊異閃耀風采。
品牌引以為傲的「Atmos空氣鐘」今年也有兩款新作：Atmos Infinite與Atmos Hybris Mechanica。前者帶有裝飾藝術風格的簡約玻璃「鐘」罩，後者則採用複雜的590型機芯，可顯示時間、晝夜顯示、月份、月相與黃道日曆功能，其月球模型經過雷射篆刻，而地球模型則為手繪裝飾，展現出積家工坊對於細節的精湛與藝術美感追求。
而年度重點之作，更在於一款超凡複雜工藝大師系列945型機芯腕表。具有星空圖、星空盤、黃道日曆、三問報時，以及飛行陀飛輪；新款的「Atomium」白金腕表和「Galaxia」玫瑰金腕表，則加入了單色琺瑯，並透過面盤中央的星空盤，呈現由積家工坊抬頭仰望的北半球夜空，讓表款的配戴者，宛如重返瑞士汝拉山谷， 一秒連線。945手上鍊機械機芯將能顯示時間、月份、24小時顯示、指示恆星時的Cosmotourbillon天文飛行陀飛輪，玫瑰金款訂價1,490萬元、白金款訂價1,560萬元，皆為全世界限量5只。
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