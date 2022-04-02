快訊

北市公布10張確診足跡！橫跨多個行政區 曾赴饒河夜市、士林官邸

最後的戰象林旺 出生緬甸、俘至日本菊兵團、台灣終老

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022 WW表展／雅典Freak S卡羅素腕表 續寫科幻詩篇

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Freak X砂金石腕表的43毫米面盤中，小時刻度、齒輪溝槽、玫瑰金指針與矽質平衡擺輪裝置的組合，隱性但直觀地重現了宇宙運行奧秘。圖 / 雅典表提供（合成圖）
Freak X砂金石腕表的43毫米面盤中，小時刻度、齒輪溝槽、玫瑰金指針與矽質平衡擺輪裝置的組合，隱性但直觀地重現了宇宙運行奧秘。圖 / 雅典表提供（合成圖）

不過今年年初，身為高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）與芝柏（Girard Perregaux）宣布將離開「開雲集團」（Kering Group），曾在歐美鐘表社群引起一番討論，並多數對這兩個高級品牌將回覆獨立狀態報以樂觀評論。而在參展日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）展會期間，雅典則不負眾望帶來一款「銀河」等級新作：Freak S奇想腕表，將眼光投向外太空，壯闊啟航。

完全捨去表冠與指針的Freak S表款，同時代表了太空（Space）、壯觀（Spectacular）、精彩（Show）、科學（Science）、非常（Superlative）與光燦（Sleek）等六個特點，並將機芯結構賦予指示時間的功能。

採用砂金石的面盤，一如浩瀚銀河中的點點繁星，而面盤上更「停泊」了一艘太空船艦：其左右兩側的圓形裝置，是矽材質的振盪器，並與表盤平面呈20度角。具有白色夜光塗料的船艦「前緣」將指示分鐘，而小時時鐘的顯示，則以一個隱藏在時標下方、位於面盤外側運轉的板橋所指示。事實上，這一切都是雅典全新UN-251飛行卡羅素機芯的一部份，並與UN-230、UN-250機芯一脈相承、更上層樓，全球限量75只，訂價429萬7,800元。

而新品中另有一枚Freak X砂金石腕表，延續2019年時的Freak奇想系列，但結合了品牌自製卡羅素機芯、5N玫瑰金與砂金石面盤。43毫米的面盤之中，層層堆疊組合的小時刻度、齒輪溝槽、玫瑰金的指針，一旦結合上大尺寸的矽質平衡擺輪裝置，更像在運行之際，隱性但直觀地重現了宇宙運行奧秘。全球限量99只，訂價則為119萬200元。

雅典則不負眾望帶來一款「銀河」等級新作：Freak S奇想腕表，將眼光投向外太空，壯闊啟航。圖 / 雅典表提供
雅典則不負眾望帶來一款「銀河」等級新作：Freak S奇想腕表，將眼光投向外太空，壯闊啟航。圖 / 雅典表提供
雅典Freak S腕表，全球限量75只，訂價429萬7,800元。圖 / 雅典表提供
雅典Freak S腕表，全球限量75只，訂價429萬7,800元。圖 / 雅典表提供
Freak S表款的S同時帶有太空（Space）、壯觀（Spectacular）、精彩（Show）、科學（Science）、非常（Superlative）與光燦（Sleek）的聯想。圖 / 雅典表提供（合成圖）
Freak S表款的S同時帶有太空（Space）、壯觀（Spectacular）、精彩（Show）、科學（Science）、非常（Superlative）與光燦（Sleek）的聯想。圖 / 雅典表提供（合成圖）
機芯左右兩側的圓形裝置，是矽材質的振盪器，並與表盤平面呈20度角圖 / 雅典表提供
機芯左右兩側的圓形裝置，是矽材質的振盪器，並與表盤平面呈20度角圖 / 雅典表提供
雅典Freak X砂金石腕表，全球限量99只，訂價則為119萬200元。圖 / 雅典表提供
雅典Freak X砂金石腕表，全球限量99只，訂價則為119萬200元。圖 / 雅典表提供

太空 雅典 品牌

延伸閱讀

NBA／灰狼三劍客終結金塊3連勝 唐斯：我們是季後賽球隊

NBA／23歲以下單季200顆三分球 比伊史上第5人

中美利益交換？拜習談話聚焦烏克蘭 各界怎麼看

【重磅快評】汪洋不談兩岸 宣示中國不想被請入甕

相關新聞

武陵農場現唯美「春雪」 太平山櫻、普賢象櫻稀有綻放

賦有「櫻花博物館」美譽的武陵農場，櫻花祭才剛浪漫落幕，淡色系的台灣特有種「太平山櫻花」、淡粉色的「普賢象櫻」也順勢接棒，...

人要有質感從衣服細節看起！衣服起皺、有毛球毀風格

現代人忙碌一整天，一回到家就想要好好的休息。大多數上班族們，總會在休假空擋時好好利用休息時間，沒有太多的心力花在照顧衣服...

2022 WW表展／雅典Freak S卡羅素腕表 續寫科幻詩篇

不過今年年初，身為高級鐘表品牌的雅典（Ulysse Nardin）與芝柏（Girard Perregaux）宣布將離開「...

2022 WW表展／ORIS鮭魚紅太討喜！ProPilot強勢升級

隨著景氣復甦，2022年鐘表與奇蹟表展也正在日內瓦開展，除了包含勞力士（ROLEX）、歷峰集團（Richemont Gr...

天氣差竹北兒童節氣墊遊戲喊卡 街舞決賽改體育館舉辦

清明連假首日天氣不佳，幸好新竹縣政府早日預測連假天氣狀況，將今天舉辦的兒童節活動從原先規畫在水圳森林公園移師到新竹縣體育...

國際動漫節今首度台中登場 數千粉絲排隊入場朝聖

第一屆台中國際動漫節今天上午10時30分開幕，動漫節代言人「漫寶」與在地吉祥物石虎家族姊姊「樂虎love」聯手以「台中石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。