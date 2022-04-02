2022 WW表展／雅典Freak S卡羅素腕表 續寫科幻詩篇

不過今年年初，身為高級鐘表品牌的雅典（Ulysse Nardin）與芝柏（Girard Perregaux）宣布將離開「開雲集團」（Kering Group），曾在歐美鐘表社群引起一番討論，並多數對這兩個高級品牌將回覆獨立狀態報以樂觀評論。而在參展日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）展會期間，雅典則不負眾望帶來一款「銀河」等級新作：Freak S奇想腕表，將眼光投向外太空，壯闊啟航。

完全捨去表冠與指針的Freak S表款，同時代表了太空（Space）、壯觀（Spectacular）、精彩（Show）、科學（Science）、非常（Superlative）與光燦（Sleek）等六個特點，並將機芯結構賦予指示時間的功能。

採用砂金石的面盤，一如浩瀚銀河中的點點繁星，而面盤上更「停泊」了一艘太空船艦：其左右兩側的圓形裝置，是矽材質的振盪器，並與表盤平面呈20度角。具有白色夜光塗料的船艦「前緣」將指示分鐘，而小時時鐘的顯示，則以一個隱藏在時標下方、位於面盤外側運轉的板橋所指示。事實上，這一切都是雅典全新UN-251飛行卡羅素機芯的一部份，並與UN-230、UN-250機芯一脈相承、更上層樓，全球限量75只，訂價429萬7,800元。