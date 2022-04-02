聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022 WW表展／雅典Freak S卡羅素腕表 續寫科幻詩篇
不過今年年初，身為高級鐘表品牌的雅典（Ulysse Nardin）與芝柏（Girard Perregaux）宣布將離開「開雲集團」（Kering Group），曾在歐美鐘表社群引起一番討論，並多數對這兩個高級品牌將回覆獨立狀態報以樂觀評論。而在參展日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）展會期間，雅典則不負眾望帶來一款「銀河」等級新作：Freak S奇想腕表，將眼光投向外太空，壯闊啟航。
完全捨去表冠與指針的Freak S表款，同時代表了太空（Space）、壯觀（Spectacular）、精彩（Show）、科學（Science）、非常（Superlative）與光燦（Sleek）等六個特點，並將機芯結構賦予指示時間的功能。
採用砂金石的面盤，一如浩瀚銀河中的點點繁星，而面盤上更「停泊」了一艘太空船艦：其左右兩側的圓形裝置，是矽材質的振盪器，並與表盤平面呈20度角。具有白色夜光塗料的船艦「前緣」將指示分鐘，而小時時鐘的顯示，則以一個隱藏在時標下方、位於面盤外側運轉的板橋所指示。事實上，這一切都是雅典全新UN-251飛行卡羅素機芯的一部份，並與UN-230、UN-250機芯一脈相承、更上層樓，全球限量75只，訂價429萬7,800元。
而新品中另有一枚Freak X砂金石腕表，延續2019年時的Freak奇想系列，但結合了品牌自製卡羅素機芯、5N玫瑰金與砂金石面盤。43毫米的面盤之中，層層堆疊組合的小時刻度、齒輪溝槽、玫瑰金的指針，一旦結合上大尺寸的矽質平衡擺輪裝置，更像在運行之際，隱性但直觀地重現了宇宙運行奧秘。全球限量99只，訂價則為119萬200元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言