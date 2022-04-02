武陵農場現唯美「春雪」 太平山櫻、普賢象櫻稀有綻放

賦有「櫻花博物館」美譽的武陵農場，櫻花祭才剛浪漫落幕，淡色系的台灣特有種「太平山櫻花」、淡粉色的「普賢象櫻」也順勢接棒，從3月下旬陪伴大家到4月中，民眾可於春假連假期間，欣賞到唯美的「春雪」美景。

武陵農場種有成排的「太平山櫻花」，為台灣特有種，堪稱台灣原生種白色櫻花之寶，也是全台灣花色少見為白色，只生長於海拔1800公尺至2200公尺、冷涼颯爽的中高海拔山區，自3月下旬綻放至4月中旬，現在正是賞花期。

武陵農場副場長胡發韜表示，太平山櫻花色屬淡色系的粉紅、白色，因此也稱之「太平山白櫻花」，雪白的心型花瓣多為一片片飄落方式，花瓣較霧社櫻花瓣大，有幸看到這雪白的櫻花雨，除帶有浪漫的詩情畫意外，亦充滿了禪意的境界之美，由太平山櫻鋪疊而成的白色花瓣地毯，值得駐足細細欣賞。

農場內另有特殊的「普賢象櫻」，屬晚櫻品種，於3月底至4月中下旬開花，是淡粉紅色的大朵重瓣櫻花，花色初開為粉紅色，隨時間逐漸轉為白色櫻花，像是呼應普賢菩薩白色大象坐騎。

普賢象櫻自室町時代起就已經聞名，是指在佛教畫像里菩薩騎著的象。普賢象櫻花中間突出的雌蕊，與普賢菩薩騎乘的象鼻、突起象牙十分相像而得名，為少見又特殊的櫻花品種。