快訊

北市公布10張確診足跡！橫跨多個行政區 曾赴饒河夜市、士林官邸

最後的戰象林旺 出生緬甸、俘至日本菊兵團、台灣終老

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武陵農場現唯美「春雪」 太平山櫻、普賢象櫻稀有綻放

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
「太平山櫻花」，為台灣特有種，堪稱台灣原生種白色櫻花之寶。圖／武陵農場提供
「太平山櫻花」，為台灣特有種，堪稱台灣原生種白色櫻花之寶。圖／武陵農場提供

賦有「櫻花博物館」美譽的武陵農場，櫻花祭才剛浪漫落幕，淡色系的台灣特有種「太平山櫻花」、淡粉色的「普賢象櫻」也順勢接棒，從3月下旬陪伴大家到4月中，民眾可於春假連假期間，欣賞到唯美的「春雪」美景。

武陵農場種有成排的「太平山櫻花」，為台灣特有種，堪稱台灣原生種白色櫻花之寶，也是全台灣花色少見為白色，只生長於海拔1800公尺至2200公尺、冷涼颯爽的中高海拔山區，自3月下旬綻放至4月中旬，現在正是賞花期。

武陵農場副場長胡發韜表示，太平山櫻花色屬淡色系的粉紅、白色，因此也稱之「太平山白櫻花」，雪白的心型花瓣多為一片片飄落方式，花瓣較霧社櫻花瓣大，有幸看到這雪白的櫻花雨，除帶有浪漫的詩情畫意外，亦充滿了禪意的境界之美，由太平山櫻鋪疊而成的白色花瓣地毯，值得駐足細細欣賞。

農場內另有特殊的「普賢象櫻」，屬晚櫻品種，於3月底至4月中下旬開花，是淡粉紅色的大朵重瓣櫻花，花色初開為粉紅色，隨時間逐漸轉為白色櫻花，像是呼應普賢菩薩白色大象坐騎。

普賢象櫻自室町時代起就已經聞名，是指在佛教畫像里菩薩騎著的象。普賢象櫻花中間突出的雌蕊，與普賢菩薩騎乘的象鼻、突起象牙十分相像而得名，為少見又特殊的櫻花品種。

胡發韜分享賞櫻要訣，最常見的櫻花就是緋寒櫻、紅粉佳人、昭和櫻與吉野櫻，屬於遠觀型櫻花，遠遠看就可以瞧見它們的英姿；另一種則是屬於近看型的櫻花，就是近看才能看出它的美！這類型的櫻花在台灣數量極少，也是很少人見過的，像是琉球緋寒櫻、墨染櫻、一葉櫻、普賢象櫻、牡丹櫻、松月櫻等。

普賢象櫻花中間突出的雌蕊，與普賢菩薩騎乘的象鼻、突起象牙十分相像而得名，為少見又特殊的櫻花品種。圖／武陵農場提供
普賢象櫻花中間突出的雌蕊，與普賢菩薩騎乘的象鼻、突起象牙十分相像而得名，為少見又特殊的櫻花品種。圖／武陵農場提供
普賢象櫻花中間突出的雌蕊，與普賢菩薩騎乘的象鼻、突起象牙十分相像而得名，為少見又特殊的櫻花品種。圖／武陵農場提供
普賢象櫻花中間突出的雌蕊，與普賢菩薩騎乘的象鼻、突起象牙十分相像而得名，為少見又特殊的櫻花品種。圖／武陵農場提供
太平山白櫻花雪白的心型花瓣多為一片片飄落方式，鋪疊而成的白色花瓣地毯。圖／武陵農場提供
太平山白櫻花雪白的心型花瓣多為一片片飄落方式，鋪疊而成的白色花瓣地毯。圖／武陵農場提供

櫻花 武陵農場 太平山

延伸閱讀

武陵農場晚櫻綻放 連假首日天雨未現人潮

想念日本櫻花？黃偉哲推薦西港金砂花旗木「更春更粉」

一日限定 手機LINE視窗今飄下漂亮的櫻花雨

台灣特有種太平山櫻花 武陵農場綻放

相關新聞

武陵農場現唯美「春雪」 太平山櫻、普賢象櫻稀有綻放

賦有「櫻花博物館」美譽的武陵農場，櫻花祭才剛浪漫落幕，淡色系的台灣特有種「太平山櫻花」、淡粉色的「普賢象櫻」也順勢接棒，...

人要有質感從衣服細節看起！衣服起皺、有毛球毀風格

現代人忙碌一整天，一回到家就想要好好的休息。大多數上班族們，總會在休假空擋時好好利用休息時間，沒有太多的心力花在照顧衣服...

2022 WW表展／雅典Freak S卡羅素腕表 續寫科幻詩篇

不過今年年初，身為高級鐘表品牌的雅典（Ulysse Nardin）與芝柏（Girard Perregaux）宣布將離開「...

2022 WW表展／ORIS鮭魚紅太討喜！ProPilot強勢升級

隨著景氣復甦，2022年鐘表與奇蹟表展也正在日內瓦開展，除了包含勞力士（ROLEX）、歷峰集團（Richemont Gr...

天氣差竹北兒童節氣墊遊戲喊卡 街舞決賽改體育館舉辦

清明連假首日天氣不佳，幸好新竹縣政府早日預測連假天氣狀況，將今天舉辦的兒童節活動從原先規畫在水圳森林公園移師到新竹縣體育...

國際動漫節今首度台中登場 數千粉絲排隊入場朝聖

第一屆台中國際動漫節今天上午10時30分開幕，動漫節代言人「漫寶」與在地吉祥物石虎家族姊姊「樂虎love」聯手以「台中石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。