2022 WW表展／ORIS鮭魚紅太討喜！ProPilot強勢升級

隨著景氣復甦，2022年鐘表與奇蹟表展也正在日內瓦開展，除了包含勞力士（ROLEX）、歷峰集團（Richemont Group）旗下包含江詩丹頓、朗格、沛納海等高級品牌，也有像中價位瑞士品牌豪利時（ORIS）同樣參展。其中ORIS並採精兵政策，僅牛刀小試帶來一款ProPilot Cal.400腕表，並帶來淺灰、深藍與鮭魚三色討喜面盤，煥然一新。

Cal.400系機芯是ORIS品牌自製，基礎功能包含時間、瞬跳日期顯示、停秒裝置，以及五日的長動力儲存，一旦在周一早上上班前為機芯上滿動能，至周五下班前都可長效運作；同時雖然並未參與瑞士天文台認證，但官方公佈的精準度則為每日-3 / + 5秒，較瑞士天文台的-4/+6標準更為精確，同時品牌並強調十年才需洗油保養的周期，過往並已使用在Aquis系列。

今年新款的ProPilot Cal.400除了運用品牌這一知名機芯，並保有ProPilot的表圈紋飾特色，更在淺灰、深藍之外，加上了帶有些許螢光、桃紅的鮭魚色，延續品牌去年曾推出的Diver Sixty-Five三色「棉花糖」青銅腕表的大膽與年輕化。