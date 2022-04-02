快訊

我國出現首例XE變異株 指揮中心證實：3月18日捷克入境

4縣市擴設專責病房 各縣市至少50間防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022 WW表展／ORIS鮭魚紅太討喜！ProPilot強勢升級

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ORIS採精兵政策僅牛刀小試帶來一款ProPilot Cal.400腕表，並帶來淺灰、深藍與鮭魚三色討喜面盤，煥然一新。圖 / ORIS提供（合成圖）
ORIS採精兵政策僅牛刀小試帶來一款ProPilot Cal.400腕表，並帶來淺灰、深藍與鮭魚三色討喜面盤，煥然一新。圖 / ORIS提供（合成圖）

隨著景氣復甦，2022年鐘表與奇蹟表展也正在日內瓦開展，除了包含勞力士（ROLEX）、歷峰集團（Richemont Group）旗下包含江詩丹頓、朗格、沛納海等高級品牌，也有像中價位瑞士品牌豪利時（ORIS）同樣參展。其中ORIS並採精兵政策，僅牛刀小試帶來一款ProPilot Cal.400腕表，並帶來淺灰、深藍與鮭魚三色討喜面盤，煥然一新。

Cal.400系機芯是ORIS品牌自製，基礎功能包含時間、瞬跳日期顯示、停秒裝置，以及五日的長動力儲存，一旦在周一早上上班前為機芯上滿動能，至周五下班前都可長效運作；同時雖然並未參與瑞士天文台認證，但官方公佈的精準度則為每日-3 / + 5秒，較瑞士天文台的-4/+6標準更為精確，同時品牌並強調十年才需洗油保養的周期，過往並已使用在Aquis系列。

今年新款的ProPilot Cal.400除了運用品牌這一知名機芯，並保有ProPilot的表圈紋飾特色，更在淺灰、深藍之外，加上了帶有些許螢光、桃紅的鮭魚色，延續品牌去年曾推出的Diver Sixty-Five三色「棉花糖」青銅腕表的大膽與年輕化。

39毫米、鈦合金的表殼，訂價為11萬8,000元，同時品牌並釋出一組結合機芯零件與建築的抽象宣傳視覺，頗具哲思禪意。值得一提的，台灣官方並將宣布將在4月下旬在台舉辦記者會，會否有更多新品傾巢而出？且讓人拭目以待。

ORIS釋出一組結合機芯零件與建築的抽象宣傳視覺，頗具哲思禪意。圖 / ORIS提供（合成圖）
ORIS釋出一組結合機芯零件與建築的抽象宣傳視覺，頗具哲思禪意。圖 / ORIS提供（合成圖）
Oris ProPilot X Cal. 400日期腕表，11萬8,000元。圖 / ORIS提供
Oris ProPilot X Cal. 400日期腕表，11萬8,000元。圖 / ORIS提供
新款ProPilot Cal.400腕表使用了品牌自製新一代Cal.400機芯，在性能上強勢升級。圖 / ORIS提供
新款ProPilot Cal.400腕表使用了品牌自製新一代Cal.400機芯，在性能上強勢升級。圖 / ORIS提供

品牌 瑞士 鮭魚

延伸閱讀

2022 WW表展／伯爵超薄概念表 「仙子坡」夜景神還原

2022 WW表展／朗格「耳孕」級三問表 報時滑順更悅耳

2022 WW表展/ 卡地亞美形進化 史上最複雜機芯誕生！

2022 WW表展／ZENITH「開心」回歸！新科技、新經典

相關新聞

人要有質感從衣服細節看起！衣服起皺、有毛球毀風格

現代人忙碌一整天，一回到家就想要好好的休息。大多數上班族們，總會在休假空擋時好好利用休息時間，沒有太多的心力花在照顧衣服...

2022 WW表展／ORIS鮭魚紅太討喜！ProPilot強勢升級

隨著景氣復甦，2022年鐘表與奇蹟表展也正在日內瓦開展，除了包含勞力士（ROLEX）、歷峰集團（Richemont Gr...

天氣差竹北兒童節氣墊遊戲喊卡 街舞決賽改體育館舉辦

清明連假首日天氣不佳，幸好新竹縣政府早日預測連假天氣狀況，將今天舉辦的兒童節活動從原先規畫在水圳森林公園移師到新竹縣體育...

國際動漫節今首度台中登場 數千粉絲排隊入場朝聖

第一屆台中國際動漫節今天上午10時30分開幕，動漫節代言人「漫寶」與在地吉祥物石虎家族姊姊「樂虎love」聯手以「台中石...

敷完面膜精華液往身上抹 醫籲2類產品別這麼做

許多人習慣用面膜剩餘精華液來幫身體保養，卻忽略不是所有面膜都適合。醫師表示，具收斂、抗痘效果的面膜成分恐相對刺激，除了不...

阿原衝刺母親節檔期 經典肥皂系列10件75折

以手工皂起家的阿原YUAN自4月1日起的母親節檔期，推出「經典肥皂」10件75折的優惠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。