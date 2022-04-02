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天氣差竹北兒童節氣墊遊戲喊卡 街舞決賽改體育館舉辦

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所舉辦「童樂竹北有藝思」活動，2日由竹北市長何淦銘（中）、代表會主席林啟賢（前右五）、立委林為洲（前右四）等人參加開幕式。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所舉辦「童樂竹北有藝思」活動，2日由竹北市長何淦銘（中）、代表會主席林啟賢（前右五）、立委林為洲（前右四）等人參加開幕式。圖／竹北市公所提供

清明連假首日天氣不佳，幸好新竹縣政府早日預測連假天氣狀況，將今天舉辦的兒童節活動從原先規畫在水圳森林公園移師到新竹縣體育館室內場地舉辦，不過上午下大雨又冷，無論場外市集還場內表演參與人潮都不如預期，教育局表示下午有縣府首次舉辦的舞青盃街舞大賽，可望再有一波人潮湧入為決賽選手加油。

竹北市公所同樣選在今日於竹北光明六路與光明九路間（縣政六路），為兒童節活動「童樂竹北有藝思」開幕，室外場地雖有搭棚，但大雨下不停，公所只好緊急宣布考量安全，今日暫停氣墊遊戲，但精彩表演節目照常，而明天是否恢復開放孩子們最愛的氣墊遊戲，公所表示還是天氣狀況而定。

竹北市公所表示，竹北兒童藝術節活動到4月4日止，有豐富舞台表演包含「玉米雞劇團」、「小青蛙劇團」、「何日君再來劇團」、「如果兒童劇團」四大劇團接續演出兒童劇，還有「聲五洲掌中劇」、「原舞曲文化藝術團歌舞表演」、「新合興青年團歌仔戲」、「12場街頭藝人表演」輪番上陣。

市公所表示，大小朋友可以邊聽音樂邊欣賞劇團演出，除此之外，還有一出場就引起小朋友轟動的Yoyo家族哥哥姐姐也會在活動三天全員出動。剩餘兩天活動，除舞台外，周邊還設有紙樂園闖關遊戲、胖卡美食等豐富活動，更多活動詳細資訊及最新公告可上「藝遊竹北」網站或臉書粉絲專頁查詢。

新竹縣政府2日舉辦「竹縣舞童樂會」活動，在親子手作體驗區，花400元可體驗創作乾燥花香氛擴香石片。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府2日舉辦「竹縣舞童樂會」活動，在親子手作體驗區，花400元可體驗創作乾燥花香氛擴香石片。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府2日舉辦「竹縣舞童樂會」活動，考量氣候因素移置新竹縣體育館舉行，開場由道地音樂工作室學員表演。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府2日舉辦「竹縣舞童樂會」活動，考量氣候因素移置新竹縣體育館舉行，開場由道地音樂工作室學員表演。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府2日在體育館舉辦「竹縣舞童樂會」活動，外面設有市集。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府2日在體育館舉辦「竹縣舞童樂會」活動，外面設有市集。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府2日在體育館舉辦「竹縣舞童樂會」活動，設有親子手作體驗區。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府2日在體育館舉辦「竹縣舞童樂會」活動，設有親子手作體驗區。記者巫靜婷／攝影
親子體驗輕黏土創作。記者巫靜婷／攝影
親子體驗輕黏土創作。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市公所2日起舉辦「童樂竹北有藝思」活動，表演者與台下親子互動。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所2日起舉辦「童樂竹北有藝思」活動，表演者與台下親子互動。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所2日起舉辦「童樂竹北有藝思」活動，現場有童話人偶表演。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所2日起舉辦「童樂竹北有藝思」活動，現場有童話人偶表演。圖／竹北市公所提供
新竹縣政府2日舉辦「竹縣舞童樂會」活動，在親子手作體驗區，花100元可體驗輕黏土創作。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府2日舉辦「竹縣舞童樂會」活動，在親子手作體驗區，花100元可體驗輕黏土創作。記者巫靜婷／攝影

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