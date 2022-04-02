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人要有質感從衣服細節看起！衣服起皺、有毛球毀風格

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
瑪黑家居選物引進STEAMERY Cirrus No.3 掛燙機、Pilo No.2 除毛球機。圖／瑪黑家居選物提供
瑪黑家居選物引進STEAMERY Cirrus No.3 掛燙機、Pilo No.2 除毛球機。圖／瑪黑家居選物提供

現代人忙碌一整天，一回到家就想要好好的休息。大多數上班族們，總會在休假空擋時好好利用休息時間，沒有太多的心力花在照顧衣服上面，導致衣物容易出現洗後染色、鬆垮、起毛球邋遢樣貌，即便買再貴的衣服，也會在疏於照顧下，提早丟棄。

瑪黑家居引進來自瑞典的「衣物小幫手」Steamery，將質感社給與科技揉合成為衣物小保姆，照顧好衣服、面料的工作。而Steamery認為覺得要好好的照顧衣物，不僅僅是為了讓衣服可以更耐穿、壽命更長，更應該成為日常隨手都能輕易使用的步驟，而不是只有將衣服丟入洗衣機而已。

「Cirrus No.3 手持蒸氣掛燙機」，使用起來好上手，可噴出均勻的蒸氣，140度的高溫不僅可有效提升熨燙效率，平整的面板，還可用來平燙，甚至可以燙出清晰的線條，更方便旅行時使用。

「Pilo No.2 極簡充電式除毛球機」，衣服穿洗一陣子後，因為纖維摩擦而導致斷裂出現的小毛球，有時候趕著出門卻忽略身上小毛球的存在，超級尷尬。新一代除毛球機，從原本的3片刀片升級為6片刀片，除淨面版面積達直徑5公分，清理也更方便，是延長衣物壽命的好幫手。

STEAMERY Cirrus No.3 掛燙機原價5,580元、特價4,980元。圖／瑪黑家居選物提供
STEAMERY Cirrus No.3 掛燙機原價5,580元、特價4,980元。圖／瑪黑家居選物提供
STEAMERY Pilo No.2 除毛球機原價2,380元、特價1,980元。圖／瑪黑家居選物提供
STEAMERY Pilo No.2 除毛球機原價2,380元、特價1,980元。圖／瑪黑家居選物提供

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