人要有質感從衣服細節看起！衣服起皺、有毛球毀風格

現代人忙碌一整天，一回到家就想要好好的休息。大多數上班族們，總會在休假空擋時好好利用休息時間，沒有太多的心力花在照顧衣服上面，導致衣物容易出現洗後染色、鬆垮、起毛球邋遢樣貌，即便買再貴的衣服，也會在疏於照顧下，提早丟棄。

瑪黑家居引進來自瑞典的「衣物小幫手」Steamery，將質感社給與科技揉合成為衣物小保姆，照顧好衣服、面料的工作。而Steamery認為覺得要好好的照顧衣物，不僅僅是為了讓衣服可以更耐穿、壽命更長，更應該成為日常隨手都能輕易使用的步驟，而不是只有將衣服丟入洗衣機而已。

「Cirrus No.3 手持蒸氣掛燙機」，使用起來好上手，可噴出均勻的蒸氣，140度的高溫不僅可有效提升熨燙效率，平整的面板，還可用來平燙，甚至可以燙出清晰的線條，更方便旅行時使用。