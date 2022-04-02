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國際動漫節今首度台中登場 數千粉絲排隊入場朝聖

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
第一屆台中國際動漫節今天登場，吸引粉絲排隊參與盛會。記者趙容萱／攝影
第一屆台中國際動漫節今天登場，吸引粉絲排隊參與盛會。記者趙容萱／攝影

第一屆台中國際動漫節今天上午10時30分開幕，動漫節代言人「漫寶」與在地吉祥物石虎家族姊姊「樂虎love」聯手以「台中石虎GOGOGO」主題曲揭開序幕，吸引粉絲排隊參與盛會。

現場配合防疫，容留人數為1.6萬人，並且採二進式管制，需實聯制，並通過紅外線體溫感測器入場，今天上午10時，現場已湧入4200多人，還有粉絲陸續趕到會場排隊等候，排隊人龍一直排到高鐵東路，長達數百公尺。

中華動漫出版同業協進會理事長康振木說，國際動漫節在台北舉辦十屆，今年首度在台中舉辦第一屆台中國際動漫節，今起一連4天，現場匯集50家業者、200格攤位展出。

業者卯足全力推出獨家商品，木棉花特別推出 了限定三款福袋、六重滿額贈、全新精選商品與周邊，其中三款「進擊的巨人」、「關於我轉 生變成史萊姆這檔事」、「JOJO的奇妙冒險」台中動漫節限定福袋組。在木棉花攤位內消費滿550元，就可以獲得「間諜家家酒」超大紙袋，還有「鬼滅之刃」等熱門動畫周邊新品於台中場首賣。

由台灣角川首度與尖端、東販聯手展出，匯聚漫畫、動畫、輕小說，以及周邊商品等；曼迪推出超過千款的動漫週邊商品，如「名偵探柯南」、「庫洛魔法使 透明牌篇」、「EVANGELION 新世紀福音戰士」等周邊商品，以及超值精選福袋；爆走兄弟四驅車首次跟動漫展合作，舉辦四驅車比賽。現場還有日系搖搖抽獎機，小獎從轉蛋到大獎價值破萬公仔模型玩具可動人偶都有。

第一屆台中國際動漫節今天登場，吸引粉絲排隊參與盛會。記者趙容萱／攝影
第一屆台中國際動漫節今天登場，吸引粉絲排隊參與盛會。記者趙容萱／攝影
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第一屆台中國際動漫節今天登場，吸引粉絲排隊參與盛會。記者趙容萱／攝影
第一屆台中國際動漫節今天登場，吸引粉絲排隊參與盛會。記者趙容萱／攝影
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