家樂福春季酒展來了！期間限定滿999送99元現金折價券

家樂福春季酒展來了！今年主打「視覺系」紅白酒款，除邀請七位品酒達人精選超過千款酒款外，全台家樂福量販門市更培訓近100位「美酒專員」，讓你選酒不踩雷。春季酒展檔期4月7至27日，4月8至10日會員專屬購買酒類產品，每滿999元送99元現金折價券；振興券使用最後倒數，至4月30日為止不限面額使用紙本振興券，周周抽iPhoen13。

家樂福今年特別邀請七位紅白酒達人——張治（T大）、徐培芬（Vivian）、小資男女紅酒筆記本、林澧竣（Eric）、安東（Anton）、吳祥毓（GAMA）、盧彥廷（Vincent），綜合從價格、風味等面向，給予星級評分，精選出適合台灣消費者的酒款。

家樂福同時透過數據發現，白酒亦是熱銷冠軍，去年銷售成長超過1成，因此今年春季酒展主打「視覺系」紅白酒款，尤其清爽白酒、氣泡酒、粉紅酒是小資族戶外野餐的好選擇，其中新品水晶普洛斯可葡萄酒，一次推出六款繽紛瓶身，喝起來帶有優雅的青蘋果、白桃的水果香味，是IG打卡的好選擇。

卡迪拉MIMI KISS莫斯卡朵瓶身雕刻超可愛的紅唇造型，搭配的是女生最愛的微甜莫斯卡朵酒款，值得嘗鮮。另外藝術插畫以義大利婀娜莊園系列最受達人們的喜愛，系列公主裙襬設計精緻的雕花圖騰，超萌動物系列更是一直以來大家喜愛的酒標之一。

去年年底甫獨家推出，就狂銷近萬支素食酒系列，今年更加碼了超過2倍品項。傳統葡萄酒製程需利用動物物質作為澄清劑，英美嚴謹的素食主義者，就推出了素食葡萄酒的挑選機制。素食酒的葡萄種植，不能使用雞骨等葷食施肥，製酒師也不能穿著皮製品，進入製程空間。品酒達人盧彥廷指出，「部分素食酒風味表現，就如同一般葡萄酒一樣優異，也更讓素食者能夠放心的品味葡萄酒的美好。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康