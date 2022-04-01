日本婚戒珠寶專門I-PRIMO 板橋大遠百店重裝開幕
日本市佔率第一的婚戒鑽石品牌I-PRIMO，來台耕耘有成，在台灣擁有11家分店。「以溫暖放鬆的心情迎接顧客」為門市的宗旨，I-PRIMO重新改裝並擴大營業的板橋大遠百店，全新空間以溫柔粉色質感為主調，期能提供更完整的服務。為歡慶新店開幕，即日起至4月10日止，期間特地推出「Concerto協奏曲皇冠限定體驗」、「心諾彩鑽七色任選」等好禮活動，消費滿額還可再獲得限量15組的 「Mosh!電烤箱」。
I-PRIMO 於義大利文中帶有最高、極致的與最初的寓意，對極致美感的追求以及匠心獨運的鑄造工藝，成 戀人間互許終生的信物首選，秉持日式精神提供精緻服務，細心刻劃新人間的美好回憶，品牌共提供約200種不同的婚戒設計，例如刻劃亙古星宿的「Polaris Noble訂婚鑽戒」與綻放花卉翩然姿態的「Lilium訂婚鑽戒」，都是超人氣鑽戒款式。對戒部分，承襲日式文化、以古典短詩作為靈感的「初空婚戒系列」，以及以「零」為設計主題的「Origin Belief 婚戒系列」，為兩人日常捕捉浪漫細節。
開幕期間，凡購買對戒乙對或鑽戒乙只的消費者，不限金額即可享「心諾彩鑽七色任選」回饋，心諾彩鑽各自代表不同的祝福寓意，可自由為彼此挑選甜蜜的命定彩鑽。同時，板橋大遠百店特別提供消費滿額之限量三位消費者「Concerto協奏曲皇冠限定體驗」，於婚紗拍攝或婚禮時能外借配戴品牌典藏非賣品「Concerto協奏曲皇冠」。這是品牌特製之真鑽白金皇冠，設計理念取自以獨奏樂器與樂隊協同演奏的「協奏曲」，透過數百顆不同大小的鑽石層層堆疊，表現出如協奏曲般和諧卻又保留個性的樣貌。
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