15分鐘上菜！復興空廚首推「麟家大叔的深宵食堂」

復興空廚首次聯名名人推出冷凍食品，第一棒強打人氣美食家徐天麟監製的《麟家大叔深宵食堂》，即日起在中保科技集團電商平台B-Terminal與復興空廚開放預購，4月15日起可於中保無限家購買。

復興空廚今年主打「家簡成廚」的概念，宅配到府、簡單解凍、覆熱呈盤，家常便飯15分鐘上菜。新品於4月29日前預購，可享早鳥優惠：天選日式牛丼三入組特價499元（原價569元）、全都想要綜合組特價769元（原價850元）。

復興空廚總經理曾威翰表示，低溫食品的網購商機在近兩年快速崛起，我們觀察到消費者在後疫情時代仍保留這樣的生活習慣。復興空廚採用最高食品安全規格，攜手名家監製，未來也將持續開發更多安全又美味的冷凍食品。

人氣美食家徐天麟指出，大家傳統印象中，冷凍調理包並不是特別美味，因此，做出口味特色差異化，同時價格又好入手的冷凍美食，是我長久以來的心願。透過監製和顧問的角度，把這次與復興空廚攜手合作的作品推薦給大家，不造成負擔的美味料理，是我自己也會想要購入的產品。

復興空廚中央廚房從過去B2B企業對企業的代工模式，到近年B2C消費者直營的雲端廚房，此次與美食家徐天麟經長達半年的時間意見交換和顧問指導，推出兩款宅家必囤美食，第一話「天選日式牛丼三入組」，含每包130克重美味牛丼三包；第二話「全都想要綜合組」其中包含日式牛丼一包130克、三杯塔香嫩雞一包250克、香椿滑蛋雞肉一包250克、金瓜炊粉一包250克與蒜味滷肉汁一包50克。

其中的「蒜味滷肉汁」十分萬用，可以加入金瓜炊粉，也能拌上白麵、飯，或是淋在水煮蔬菜上更添風味。「日式牛丼」解凍覆熱後舖在熱騰騰的白飯上，撒上日式嫩薑、或是打一顆蛋黃，趁熱攪散品嘗也超簡單美味。

至於美味小台菜之塔香三杯雞、香椿滑蛋雞、金瓜炊粉，徐天麟認為，「買回去還可以搭配不同的澱粉、蔬菜，來創造挑選出適合自己深夜想要小放縱的冷凍美食。」

相關資訊可查：中保科技集團的全通路電商平台B-Terminal電商平台www.b-terminal.com.tw、復興空廚https://www.tacs.com.tw，或可透過中保無限家購買www.livingplus.com.tw（4月15日開賣）。