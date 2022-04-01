2022 WW表展／伯爵超薄概念表 「仙子坡」夜景神還原

鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）正於日內瓦開展，瑞士高級鐘表與珠寶品牌伯爵（PIAGET）僅推出六款包含超薄、高級珠寶、珠寶女表、男性入門dress watch，預料或將有第二波發表，值得期待。

Altiplano Ultimate Concept超薄表款是高科技、材質與物理極限的挑戰實踐：使用鈷基合金的表殼，將品牌自製的900P-UC超手上鍊機芯與表殼二合為一，厚度僅2.0毫米，再將表廠所在地：仙子坡所在地La Côte-aux-Fé的地名、座標標示於齒輪上，機芯主夾板並以夜光塗料還原了仙子坡的星光點點。