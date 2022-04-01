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2022 WW表展／伯爵超薄概念表 「仙子坡」夜景神還原

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Altiplano Ultimate Concept超薄表款使用鈷基合金表殼，並將表廠所在地「仙子坡」La Côte-aux-Fé的地名、座標標示於齒輪上。圖 / 伯爵提供
Altiplano Ultimate Concept超薄表款使用鈷基合金表殼，並將表廠所在地「仙子坡」La Côte-aux-Fé的地名、座標標示於齒輪上。圖 / 伯爵提供

鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）正於日內瓦開展，瑞士高級鐘表與珠寶品牌伯爵（PIAGET）僅推出六款包含超薄、高級珠寶、珠寶女表、男性入門dress watch，預料或將有第二波發表，值得期待。

Altiplano Ultimate Concept超薄表款是高科技、材質與物理極限的挑戰實踐：使用鈷基合金的表殼，將品牌自製的900P-UC超手上鍊機芯與表殼二合為一，厚度僅2.0毫米，再將表廠所在地：仙子坡所在地La Côte-aux-Fé的地名、座標標示於齒輪上，機芯主夾板並以夜光塗料還原了仙子坡的星光點點。

熱愛高級珠寶的藏家，則不容錯過一只Limelight Gala系列頂級珠寶鑽石腕表，表款共鑲嵌了300顆圓形、長方形與橄尖形鑽石，呈現如宛如漩渦般的鑽石光澤，像是一枚佩戴在手腕上的小行星；當然伯爵並非全數將眼光投向限量與超薄，新款Polo精鋼腕表則在42毫米表殼中帶來夜黑色面盤，表殼外側為圓、內側則為枕型的形中形（shape in shape）設計語彙，是Polo的DNA，也具備高辨識度。表款使用品牌自製1110P自動上鍊機芯，價格則為34萬7,000元。

PIAGET Limelight Gala系列沙弗萊石及鑽石頂級珠寶腕表，18K白金鑲飾20顆圓形美石總重約1.47克拉、22顆圓形切割沙弗萊石總重約3.24克拉，搭載伯爵製501P1自動上鏈機械機芯，價格店洽。
PIAGET Limelight Gala系列沙弗萊石及鑽石頂級珠寶腕表，18K白金鑲飾20顆圓形美石總重約1.47克拉、22顆圓形切割沙弗萊石總重約3.24克拉，搭載伯爵製501P1自動上鏈機械機芯，價格店洽。
伯爵Polo自動腕表，精鋼、42毫米、時間顯示、夜黑色面盤，34萬7,000元。圖 / 伯爵提供
伯爵Polo自動腕表，精鋼、42毫米、時間顯示、夜黑色面盤，34萬7,000元。圖 / 伯爵提供
伯爵Limelight Gala系列頂級珠寶鑽石腕表，表款共鑲嵌了300顆圓形、長方形與橄尖形鑽石，呈現如宛如漩渦般的鑽石光澤，像是一枚佩戴在手腕上的小行星。圖 / 伯爵提供
伯爵Limelight Gala系列頂級珠寶鑽石腕表，表款共鑲嵌了300顆圓形、長方形與橄尖形鑽石，呈現如宛如漩渦般的鑽石光澤，像是一枚佩戴在手腕上的小行星。圖 / 伯爵提供

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