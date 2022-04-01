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擋不住！台北知名老派西餐 逾70年沾美西餐廳5月起漲

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
沾美西餐廳中午的歐式自助餐，一直享有高人氣。圖／摘自沾美西餐廳FB粉絲團。
沾美西餐廳中午的歐式自助餐，一直享有高人氣。圖／摘自沾美西餐廳FB粉絲團。

通膨擋不住！創立至今逾70年，位於台北市仁愛路圓環附近的沾美西餐廳，也擋不住物價波動的壓力，為反應成本，正式宣告自5月1日起，中午歐式自助餐由920元，上漲調整為1000元，漲幅約8.6％。

座落於台北市仁愛路四段的沾美西餐廳，開業至今不曾變更過懷舊的古典風格，是許多台北人享受浪漫老派約會的最佳處所之一。餐廳分為午餐與晚餐時段，中午供應歐式自助餐，晚間供應正式西餐。中午供應的歐式自助餐，是許多老派台北人心目中的超值首選，不但沙拉、水果、飲品和湯品一應俱全，還有生魚片、握壽司、煙燻鮭魚、淡菜等豐富菜色，也有師傅現場現切的牛排與羊排。

這次漲價的消息一出爐，隨即有粉絲留言表示：「雖說漲價了，比較其他，仍然物超所值！還是最喜歡沾美！」也有粉絲留言說：「漲價前一個月提前通知，表示老闆水平很不錯。」「終於還是到了1000元了。第一次吃是690呢。」

沾美西餐廳宣告自5月1日起漲價。圖／摘自沾美西餐廳FB粉絲團。
沾美西餐廳宣告自5月1日起漲價。圖／摘自沾美西餐廳FB粉絲團。
鄰近仁愛路圓環的沾美西餐廳，是台北知名老牌西餐廳。圖／摘自沾美西餐廳FB粉絲團。
鄰近仁愛路圓環的沾美西餐廳，是台北知名老牌西餐廳。圖／摘自沾美西餐廳FB粉絲團。
沾美西餐廳始終維持創立時期的風格。圖／摘自沾美西餐廳FB粉絲團。
沾美西餐廳始終維持創立時期的風格。圖／摘自沾美西餐廳FB粉絲團。

漲價 北市

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