擋不住！台北知名老派西餐 逾70年沾美西餐廳5月起漲

通膨擋不住！創立至今逾70年，位於台北市仁愛路圓環附近的沾美西餐廳，也擋不住物價波動的壓力，為反應成本，正式宣告自5月1日起，中午歐式自助餐由920元，上漲調整為1000元，漲幅約8.6％。

座落於台北市仁愛路四段的沾美西餐廳，開業至今不曾變更過懷舊的古典風格，是許多台北人享受浪漫老派約會的最佳處所之一。餐廳分為午餐與晚餐時段，中午供應歐式自助餐，晚間供應正式西餐。中午供應的歐式自助餐，是許多老派台北人心目中的超值首選，不但沙拉、水果、飲品和湯品一應俱全，還有生魚片、握壽司、煙燻鮭魚、淡菜等豐富菜色，也有師傅現場現切的牛排與羊排。