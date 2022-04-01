2022 WW表展／朗格「耳孕」級三問表 報時滑順更悅耳

鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）正於日內瓦開展，德國高級製表品牌朗格（A.Lange & Sohne）並在表展期間發表了包含Grand Lange 1、複雜功能的Richard Lange三問報時腕表與Odysseus鈦金屬等多個新品系列。

最重要的亮點首推具有三問報時功能的Richard Lange Minute Repeater表款。表款具備表廠自製機芯，並具備專利的音槌阻擋器和停頓消除功能，由於問表在報時機制運作時，每小時的第一個14分鐘期間小時與分鐘敲擊間常發生停頓，而後者則將能消除此一現象，聽覺體驗更為滑順、悅耳；值得一提的是，表款的防水深度僅20公尺，或可解讀為：問表的聲音共鳴應該更為響亮？表款全球限量50只，並具備白色的琺瑯面盤與藍鋼指針，同時L122.1型機芯是由415個零件組成，其3/4夾板並為未經處理的德國銀，游絲擺輪跟專利的游絲夾頭則皆為朗格自製。