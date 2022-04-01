聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022 WW表展／朗格「耳孕」級三問表 報時滑順更悅耳
鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）正於日內瓦開展，德國高級製表品牌朗格（A.Lange & Sohne）並在表展期間發表了包含Grand Lange 1、複雜功能的Richard Lange三問報時腕表與Odysseus鈦金屬等多個新品系列。
最重要的亮點首推具有三問報時功能的Richard Lange Minute Repeater表款。表款具備表廠自製機芯，並具備專利的音槌阻擋器和停頓消除功能，由於問表在報時機制運作時，每小時的第一個14分鐘期間小時與分鐘敲擊間常發生停頓，而後者則將能消除此一現象，聽覺體驗更為滑順、悅耳；值得一提的是，表款的防水深度僅20公尺，或可解讀為：問表的聲音共鳴應該更為響亮？表款全球限量50只，並具備白色的琺瑯面盤與藍鋼指針，同時L122.1型機芯是由415個零件組成，其3/4夾板並為未經處理的德國銀，游絲擺輪跟專利的游絲夾頭則皆為朗格自製。
而以「Lange」之名的Grand Lange 1最早於2012年問世，今年品牌為該系列適度「塑身」：表殼厚度縮減為8.2毫米，因此帶來更服貼、更舒適的配戴體驗，並具有18K白金與玫瑰金兩種材質，唯經典的偏心面盤與大日期視窗則經典如昔；此外2019年推出的運動系列Odysseus則小改款帶來鈦金屬的新款，除了具有左右對稱的星期（左側）與大日期視窗，機芯則與2019年首款相同、該系列專用的L155.1機芯，全球限量250只，價格店洽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言