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2022 WW表展／朗格「耳孕」級三問表 報時滑順更悅耳

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
2019年推出的運動系列Odysseus則小改款帶來鈦金屬的新款，除了具有左右對稱的星期（左側）與大日期視窗，機芯則與2019年首款相同、該系列專用的L155.1機芯，全球限量250只，價格店洽。圖 / 朗格提供
2019年推出的運動系列Odysseus則小改款帶來鈦金屬的新款，除了具有左右對稱的星期（左側）與大日期視窗，機芯則與2019年首款相同、該系列專用的L155.1機芯，全球限量250只，價格店洽。圖 / 朗格提供

鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）正於日內瓦開展，德國高級製表品牌朗格（A.Lange & Sohne）並在表展期間發表了包含Grand Lange 1、複雜功能的Richard Lange三問報時腕表與Odysseus鈦金屬等多個新品系列。

最重要的亮點首推具有三問報時功能的Richard Lange Minute Repeater表款。表款具備表廠自製機芯，並具備專利的音槌阻擋器和停頓消除功能，由於問表在報時機制運作時，每小時的第一個14分鐘期間小時與分鐘敲擊間常發生停頓，而後者則將能消除此一現象，聽覺體驗更為滑順、悅耳；值得一提的是，表款的防水深度僅20公尺，或可解讀為：問表的聲音共鳴應該更為響亮？表款全球限量50只，並具備白色的琺瑯面盤與藍鋼指針，同時L122.1型機芯是由415個零件組成，其3/4夾板並為未經處理的德國銀，游絲擺輪跟專利的游絲夾頭則皆為朗格自製。

而以「Lange」之名的Grand Lange 1最早於2012年問世，今年品牌為該系列適度「塑身」：表殼厚度縮減為8.2毫米，因此帶來更服貼、更舒適的配戴體驗，並具有18K白金與玫瑰金兩種材質，唯經典的偏心面盤與大日期視窗則經典如昔；此外2019年推出的運動系列Odysseus則小改款帶來鈦金屬的新款，除了具有左右對稱的星期（左側）與大日期視窗，機芯則與2019年首款相同、該系列專用的L155.1機芯，全球限量250只，價格店洽。

Grand Lange 1的偏心式面盤，機芯的3/4夾板、鵝頸式微調與夾板手工雕花，都是德系高級製表的設計特色。圖 / 朗格提供
Grand Lange 1的偏心式面盤，機芯的3/4夾板、鵝頸式微調與夾板手工雕花，都是德系高級製表的設計特色。圖 / 朗格提供
朗格Richard Lange Minute Repeater腕表，鉑金、39毫米、琺瑯面盤、時間顯示、三問報時、全球限量50只，價格店洽。圖 / 朗格提供
朗格Richard Lange Minute Repeater腕表，鉑金、39毫米、琺瑯面盤、時間顯示、三問報時、全球限量50只，價格店洽。圖 / 朗格提供
朗格Grand Lange 1，玫瑰金，時間顯示、大日期窗、動力儲存顯示。圖 / 朗格提供
朗格Grand Lange 1，玫瑰金，時間顯示、大日期窗、動力儲存顯示。圖 / 朗格提供
Richard Lange Minute Repeater的L122.1型機芯由415個零件組成，其3/4夾板並為未經處理的德國銀，其游絲擺輪、專利游絲夾頭皆為朗格自製。圖 / 朗格提供
Richard Lange Minute Repeater的L122.1型機芯由415個零件組成，其3/4夾板並為未經處理的德國銀，其游絲擺輪、專利游絲夾頭皆為朗格自製。圖 / 朗格提供

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