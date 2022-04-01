快訊

連假前出包！台電送電異常害列車臨停 高鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

85℃大方送10支iPhone 13！周日限定飲品「第2杯25元」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
85℃推出周日好友日優惠。圖／85℃提供
85℃推出周日好友日優惠。圖／85℃提供

85℃四月感恩回饋，將要送出10支iPhone 13手機。活動辦法為下載85 Cafe APP成為85℃會員，4/1到4/30只要購買拿鐵或鮮奶茶，就有機會抽中iPhone 13；此外，4/3周日好友日全台85℃門市加碼，上午9點到晚上10點，大杯冰拿鐵咖啡和大杯冰鮮奶茶第2杯特價25元。

4月到全台85℃門市購買拿鐵咖啡或鮮奶茶，不限冰熱和大小杯，消費時並完成85 APP會員集點(消費滿50元可獲得1點)，即可參加iPhone 13抽獎活動，每一筆交易可獲得一次抽獎機會，消費越多次中獎機會越高，活動結束後會抽出10名會員，每人可獲得1支iPhone 13（128G不挑色）。

4/3周日好友日加碼活動，全台門市推出大杯冰拿鐵和大杯冰鮮奶茶第2杯特價25元，活動限現場購買且同品項才可享優惠，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠，現場帶走每人限購3組（6杯）。

奶茶 咖啡

延伸閱讀

蘋果釋iOS 15.4.1更新 修正iPhone耗電變快問題

違規廣告去年撕5.7公噸 新北今年最大獎抽iPhone

他酸國小生都拿iPhone「真幸福」 網一句話打趴：老人才忌妒

他怨iPhone「這機型」用1年變垃圾 釣一票苦主：過保就GG

相關新聞

2022 WW表展／朗格「耳孕」級三問表 報時滑順更悅耳

鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）正於日內瓦開展，德國高級製表品牌朗格（A.Lange & Sohne...

85℃大方送10支iPhone 13！周日限定飲品「第2杯25元」

85℃四月感恩回饋，將要送出10支iPhone 13手機。活動辦法為下載85 Cafe APP成為85℃會員，4/1到4...

韓國減重女王的美味料理／白醬鮭魚燉波菜

編按：夏天快到了，又到了展現身材的季節，由韓國減重女王李智秀（DANO）分享設計的美味料理，誰說飲食控制時餐點不好吃、吃...

韓國減重女王的美味料理／高蛋白香菇牛肉蓋飯

編按：夏天快到了，又到了展現身材的季節，由韓國減重女王李智秀（DANO）分享設計的美味料理，誰說飲食控制時餐點不好吃、吃...

摩斯兒童節「繪圖換方塊薯餅」！上傳再抽千元摩斯卡

摩斯漢堡響應蔬食低碳愛地球的飲食潮流，於世界地球日前，推出植物肉新品「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」。此外，...

宋慧喬大尺度演出CHAUMET形象短片 360度美顏無死角

曾為法國皇帝拿破崙製作珠寶的法國珠寶品牌CHAUMET，以約瑟芬皇后 （Empress Joséphine）為品牌的首位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。