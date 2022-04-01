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85℃大方送10支iPhone 13！周日限定飲品「第2杯25元」
85℃四月感恩回饋，將要送出10支iPhone 13手機。活動辦法為下載85 Cafe APP成為85℃會員，4/1到4/30只要購買拿鐵或鮮奶茶，就有機會抽中iPhone 13；此外，4/3周日好友日全台85℃門市加碼，上午9點到晚上10點，大杯冰拿鐵咖啡和大杯冰鮮奶茶第2杯特價25元。
4月到全台85℃門市購買拿鐵咖啡或鮮奶茶，不限冰熱和大小杯，消費時並完成85 APP會員集點(消費滿50元可獲得1點)，即可參加iPhone 13抽獎活動，每一筆交易可獲得一次抽獎機會，消費越多次中獎機會越高，活動結束後會抽出10名會員，每人可獲得1支iPhone 13（128G不挑色）。
4/3周日好友日加碼活動，全台門市推出大杯冰拿鐵和大杯冰鮮奶茶第2杯特價25元，活動限現場購買且同品項才可享優惠，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠，現場帶走每人限購3組（6杯）。
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