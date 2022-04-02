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Global Mall母親節檔期開跑 貓小姐Ms.Cat獨家會員禮療癒登場

聯合新聞網 / 有你共創_有. IP授權發展部
Global Mall以療癒貓之行旅為主題，打造獨家打卡點 圖／Global Mall、有你共創提供
Global Mall以療癒貓之行旅為主題，打造獨家打卡點 圖／Global Mall、有你共創提供

Global Mall今年母親節檔期搶先開跑，首波自3月31日登場，適合4月初的四天連假，今年以療癒貓之旅為主題，並首次台灣貓系圖文作家「貓小姐Ms.Cat」合作，推出獨家會員禮，並設有櫻花野餐、搭火車旅遊的貓咪打卡點，讓貓迷們能來趟療癒之旅。

獨家會員禮，刷Global Mall聯名卡累計消費滿1,000元，4月14日至17日則可兌換健康實用的限量「貓小姐Ms.Cat酒精噴霧瓶」 圖／Global Mall、有你共創提供
獨家會員禮，刷Global Mall聯名卡累計消費滿1,000元，4月14日至17日則可兌換健康實用的限量「貓小姐Ms.Cat酒精噴霧瓶」 圖／Global Mall、有你共創提供

深受眾多貓迷喜愛的貓小姐Ms.Cat，首次與Global Mall合作，全台八店均設有打卡點，與可愛貓咪們一起坐在櫻花樹下悠閒野餐，感受最應景的春日氛圍；Global Mall車站店更獨家推出超萌打卡點，跟著貓咪們一起背上背包、拖著行李箱，帶著愉悅的心情出遊搭火車吧。

Global Mall首波母親節推「紙本振興券週週抽獎」，最高抽Gogoro機車 圖／Global Mall、有你共創提供
Global Mall首波母親節推「紙本振興券週週抽獎」，最高抽Gogoro機車 圖／Global Mall、有你共創提供

Global Mall推出獨家會員禮，貓小姐Ms.Cat限定商品首次曝光，活動期間內刷Global Mall聯名卡累計消費滿1,000元，3月31日至4月5日即可兌換限量「貓小姐Ms.Cat萬用桌墊」；4月14日至17日則可兌換健康實用的限量「貓小姐Ms.Cat酒精噴霧瓶」。

貓咪 野餐

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