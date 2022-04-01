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韓國減重女王的美味料理／白醬鮭魚燉波菜

瑞麗美人 / 李智秀（DANO）、李愛利著
白醬鮭魚燉波菜。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
白醬鮭魚燉波菜。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

編按：夏天快到了，又到了展現身材的季節，由韓國減重女王李智秀（DANO）分享設計的美味料理，誰說飲食控制時餐點不好吃、吃不飽，享受美食同時也能持續保持好身材喔。

【DANO的白醬鮭魚燉波菜】

每100g 的鮭魚含有20g 的蛋白質，屬於高蛋白食材，因此雞胸肉吃膩的時候，非常建議用鮭魚替換。在白醬和菠菜搭配之下，柔嫩的鮭魚多了一點高級料理的感覺。

● 製作時間：15 min

● 材料準備

鮭魚排100g

鹽 少許

胡椒 少許

檸檬1/2顆（可替換成40g的檸檬汁）

橄欖油4大匙

蒜泥1/2大匙

菠菜50g

牛奶100g

香料粉（迷迭香或奧勒岡等） 少許

鮭魚淋上榨好的檸檬汁，醃製5分鐘。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
鮭魚淋上榨好的檸檬汁，醃製5分鐘。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
先把鮭魚排煎好。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
先把鮭魚排煎好。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

● 製作方法

1.用流動的水洗淨鮭魚後，用廚房紙巾吸乾水分，撒上鹽和胡椒、淋上榨好的檸檬汁，醃製5分鐘。也可放上檸檬片。

2.將橄欖油倒入平底鍋，充分預熱後放入鮭魚排，以中火加熱，煎至表面焦脆就可以從鍋中取出，靜置一旁備用。這時可將鍋裡的油淋在鮭魚上，但不要翻面，只要讓上面和側面微熟即可。因為之後還會再加熱，所以這個步驟不用煎到全熟。

3.將蒜泥放入平底鍋，用鍋裡剩餘的油以中火稍微煸炒至金黃後，放入已洗淨的菠菜，繼續炒1分鐘。

4.將牛奶、香料粉、鹽放入平底鍋中，轉小火加熱2分鐘。

5.鍋中的醬汁收乾到一定程度後，放入鮭魚排，繼續加熱2分鐘後即可裝盤。

備註：本文僅為一般家庭料理食譜，為作者個人經驗分享，專業減重需至醫院專科就診。

將牛奶、香料粉、鹽放入平底鍋。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
將牛奶、香料粉、鹽放入平底鍋。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
醬汁收乾到一定程度後，放入鮭魚排。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
醬汁收乾到一定程度後，放入鮭魚排。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

【以上摘文選自　書名：《突破慣性激瘦飲食》、作者：李智秀（DANO）、李愛利、譯者：葛瑞絲、出版社：瑞麗美人國際媒體 提供】

書名／《突破慣性激瘦飲食》、作者／李智秀（DANO）、李愛利、譯者／葛瑞絲、圖／瑞麗美人國際媒體 提供
書名／《突破慣性激瘦飲食》、作者／李智秀（DANO）、李愛利、譯者／葛瑞絲、圖／瑞麗美人國際媒體 提供

鮭魚 中火 橄欖油

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