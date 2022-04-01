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韓國減重女王的美味料理／高蛋白香菇牛肉蓋飯
編按：夏天快到了，又到了展現身材的季節，由韓國減重女王李智秀（DANO）分享設計的美味料理，誰說飲食控制時餐點不好吃、吃不飽，享受美食同時也能持續保持好身材喔。
【DANO的高蛋白香菇牛肉蓋飯】
有了這道牛肉蓋飯，就可以把家裡的即時料理包都丟掉了，因為作法超級簡單，只要把調味料、牛肉和蔬菜拌好之後，放在白飯上面即完成！這道高蛋白料理使用油花少的牛里肌肉，即使是在控制飲食期間也能放心享用。
● 製作時間：15 min
● 材料準備
牛里肌肉片70g
料理米酒1 大匙
胡椒 少許
洋蔥40g
蔥10cm
秀珍菇50g
雞蛋1顆
葡萄籽油 適量
糙米飯（已煮好）150g
白芝麻 少許（可省略）
調味料
蒜泥1/2 大匙
芝麻油1 大匙
蠔油1/2 大匙
料理糖漿（可用果糖或蜂蜜替代）1/2 大匙
醬油1/2 大匙
● 製作方法
1.將牛肉片切成適合入口的大小後放入碗中，再放入料理米酒和胡椒，就能在準備其他食材的時候一邊醃製牛肉。
2.將洋蔥和蔥洗淨後斜切，秀珍菇稍微洗淨後用手撕成兩三片。
3.將雞蛋的蛋黃和蛋白分離。將所有調味料食材放入小碗中攪拌均勻。
4.將葡萄籽油倒入平底鍋，放入洋蔥和蔥之後，以中火翻炒。
5.放入牛肉繼續炒，直到牛肉看不見血色後放入秀珍菇及調味料，持續拌炒1分鐘。
6.秀珍菇略熟後，繞圈淋上蛋白後快速攪拌，蛋白略熟後即可關火。
7.將糙米飯盛入大碗中，在米飯上放入炒過的食材，蛋黃放在中間，撒上白芝麻後即可享用。
備註：本文僅為一般家庭料理食譜，為作者個人經驗分享，專業減重需至醫院專科就診。
【以上摘文選自 書名：《突破慣性激瘦飲食》、作者：李智秀（DANO）、李愛利、譯者：葛瑞絲、出版社：瑞麗美人國際媒體 提供】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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