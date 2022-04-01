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摩斯兒童節「繪圖換方塊薯餅」！上傳再抽千元摩斯卡

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
冬瓜檸檬蒟蒻冰茶。圖／摩斯提供
冬瓜檸檬蒟蒻冰茶。圖／摩斯提供

摩斯漢堡響應蔬食低碳愛地球的飲食潮流，於世界地球日前，推出植物肉新品「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」。此外，另有多項活動登場，包括會員使用MOS Order APP購買指定套餐抽OSIM腿樂樂2，兒童節到摩斯漢堡繪圖換方塊薯餅，拍照上傳再抽獎。

摩斯漢堡新品「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」，選用100%植物成分漢堡排，搭配蕃茄、萵苣、千島醬，夾入鬆軟麵包或來自摩斯安心智慧農場的奶油萵苣。其中，100%植物成分漢堡排，使用豌豆蛋白搭配植物原料，並以天然甜菜調配肉的鮮紅色，不含動物成分、基改原料、人工色素、防腐劑等，是友善環境的蔬食美味好選擇。

邁入春夏季節，也推出酸甜的沁涼飲品「冬瓜檸檬蒟蒻冰茶」售價75元，嚴選台灣冬瓜，搭配屏東盛產的綠檸檬提味，洋溢著復古風味。此外，多款品項也於4/1強勢回歸，像是早餐「照燒青梅豬排堡」及「咕咕雞堡」。

響應世界地球日，摩斯漢堡推出限時優惠，首波於4/1至4/15推出蕃茄吉士蛋堡+冰紅茶(L)原價70元，優惠價65元；超級大麥杏鮑菇珍珠堡+冰紅茶(L)原價120元，優惠價100元。第二波於4/16至4/30推出摘鮮綠樂活牛肉堡+冰紅茶(L)原價125元，優惠價95元；摘鮮綠摩力樂活蔬食堡+冰紅茶(L)原價155元優惠價125元。4/1至5/15期間，凡在MOS Order APP上購買指定套餐，享優惠價與抽獎機會。以註冊會員MOS卡點購APP專屬指定餐點，即可抽價值萬元的「OSIM智能腿樂樂2」 (3組)。

歡慶兒童節，摩斯漢堡於4/1至4/10期間推出MOS同樂會活動。包括兩組優惠餐，「獨享餐」摩斯鱈魚堡、搭配黃金地瓜薯(L)、摩斯蘋果汁或摩斯柑橘綜合果汁及蒟蒻，原價200元，優惠價179元；以及「歡暢組」摩斯鮮乳、摩斯蘋果汁、摩斯柑橘綜合果汁、蒟蒻任選3入原價105~120元，優惠價100元。購買上述優惠餐即加碼享抽抽樂一次，有機會獲得免費大杯冰紅茶1杯、方塊薯餅1份、禮袋1個、或同樂會貼紙1份等獎項。

另外也推出繪畫活動，可向店舖索取「同樂會繪圖紙」，再將完成後的繪圖紙出示給門市人員，即可免費兌換方塊薯餅1份，最後將完成的繪圖紙拍照上傳Facebook或Instagram，還可參與抽獎，有機會獲得千元摩斯卡。

「摘鮮綠樂活牛肉堡」及「樂活牛肉堡」。圖／摩斯提供
「摘鮮綠樂活牛肉堡」及「樂活牛肉堡」。圖／摩斯提供
咕咕雞堡好評回歸。圖／摩斯提供
咕咕雞堡好評回歸。圖／摩斯提供

摩斯漢堡 套餐

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