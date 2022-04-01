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宋慧喬大尺度演出CHAUMET形象短片 360度美顏無死角
曾為法國皇帝拿破崙製作珠寶的法國珠寶品牌CHAUMET，以約瑟芬皇后 （Empress Joséphine）為品牌的首位靈感繆斯，以她所鍾愛的梨形切割寶石為主要設計元素，延伸出深具摩登風格的全新當代系列Joséphine珠寶。繼今年三月早先曝光的一系列形象照後，品牌大使宋慧喬所擔綱的短片如今正式曝光！
在影片中，宋慧喬配戴Joséphine系列的全新創作。其中Joséphine Duo Éternel的設計，以當代的手法重新詮釋了經典的雙主石（toi-et-moi）戒指，這種設計正是當初拿破崙贈予摯愛約瑟芬皇后的訂婚戒指的款式，CHAUMET重新構思了這款傳統的情感珠寶：精緻的鏤空梨形圖案互相交織，象徵兩個人的結合，更重現了品牌經典的錯視工藝（trompe - l’oeil）：透過妙透過鑲嵌的方式，營造出鑽石仿如懸浮於空中的效果。
在另一套造型中，宋慧喬則演繹Joséphine Aigrette系列的新款式，以一對Joséphine Aigrette珍珠鑽石耳環配搭Joséphine Aigrette珍珠鑽石吊墜及戒指，豐富多樣的珠寶充分展現她銀幕女神與時尚女皇的百變魅力。
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