聽新聞
test
0:00 / 0:00
連假開工不憂鬱！萊爾富一連28天咖啡全品項第2杯7折
每次連假過後開工總是讓人很憂鬱，萊爾富提前公布開工優惠，將於4月6日至5月3日一連28天祭出Hi Café咖啡全品項第2杯7折（價格不同以2件8.5折計算），包括特大杯的冰美式咖啡／冰拿鐵與大杯系列的冰／熱美式咖啡、冰／熱拿鐵、冰焦糖拿鐵、冰榛果拿鐵咖啡以及中杯冰／熱單品耶加雪菲咖啡G1等皆享有折扣，讓上班族每天都能來杯咖啡振奮戰鬥力。隨著天氣轉熱，同步推出人氣冰沙優惠，包括售價65元的大杯楊枝甘露冰沙、摩卡咖啡冰沙，4月6日至5月3日皆可享消暑優惠價49元。
3月中旬萊爾富推出3款「厭世甜點店」聯名麵包「提拉米蘇麵包」、「布朗尼蛋糕」、「岩燒蜂蜜蛋糕」，銷售不到2周即熱銷逾8萬個；4月6日開工日再推出第2波「厭世甜點店」聯名麵包全新口味，其中「檸檬流心磅蛋糕」精選檸檬流心餡，夾在檸檬風味磅蛋糕中，雙重檸檬美味重擊，嘗鮮價35元；另一款「肉桂捲」則特別開發捲餡方式，每口都能嘗到肉桂濃郁風味，嘗鮮價35元。
4月6日至5月3日期間購買萊爾富Hi Café特大杯冰美式咖啡（售價60元），除了贈送「厭世甜點店」5款系列麵包任一款之外，再加贈限量動物湯匙一支，限定超值組合一定要把握！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言