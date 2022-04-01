連假開工不憂鬱！萊爾富一連28天咖啡全品項第2杯7折

每次連假過後開工總是讓人很憂鬱，萊爾富提前公布開工優惠，將於4月6日至5月3日一連28天祭出Hi Café咖啡全品項第2杯7折（價格不同以2件8.5折計算），包括特大杯的冰美式咖啡／冰拿鐵與大杯系列的冰／熱美式咖啡、冰／熱拿鐵、冰焦糖拿鐵、冰榛果拿鐵咖啡以及中杯冰／熱單品耶加雪菲咖啡G1等皆享有折扣，讓上班族每天都能來杯咖啡振奮戰鬥力。隨著天氣轉熱，同步推出人氣冰沙優惠，包括售價65元的大杯楊枝甘露冰沙、摩卡咖啡冰沙，4月6日至5月3日皆可享消暑優惠價49元。

3月中旬萊爾富推出3款「厭世甜點店」聯名麵包「提拉米蘇麵包」、「布朗尼蛋糕」、「岩燒蜂蜜蛋糕」，銷售不到2周即熱銷逾8萬個；4月6日開工日再推出第2波「厭世甜點店」聯名麵包全新口味，其中「檸檬流心磅蛋糕」精選檸檬流心餡，夾在檸檬風味磅蛋糕中，雙重檸檬美味重擊，嘗鮮價35元；另一款「肉桂捲」則特別開發捲餡方式，每口都能嘗到肉桂濃郁風味，嘗鮮價35元。