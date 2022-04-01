2022 WW表展/ 卡地亞美形進化 史上最複雜機芯誕生！

珠寶與鐘表設計都有其獨到美學風格的卡地亞（CARTIER），在2022年Watches & Wonders表展上盡情地發揮精緻考究的工藝技術，「美」與「形」是重點，除了賦予經典新面貌，女表尤其成為絕色競演的舞台。許久不見新作的枕形表款Coussin系列以嶄新風貌回歸；近年當紅的Pasha系列除了迎來更多的複雜功能款式，也以摩登手法重新演繹經典Grille；精彩的Metier d’art大師工藝系列以藝術手法賦予動物元素嶄新風貌；令然歎為觀止的Masse Mysterieuse新作則是體現品牌兼顧美形與工藝的高級製表代表作。

★經典回歸新貌 Pasha Grille華麗幾何 Coussin絕美螺旋

今年全新亮相的Coussin de Cartier是以晚間正式場合為主要訴求的珠寶表。卡地亞開發出全新的三角鑲嵌工藝運用在方中帶圓的表殼造型上，環繞的渦紋線條鑲嵌由小到大再到小的寶石，與倒置的寶石交錯，形成多層螺旋的視覺效果。除了K金鑲鑽的款式，還有對比黑白的鑽石配尖晶石、藍色帕拉伊巴碧璽配綠色沙弗萊石的雙色款，反轉倒置的視覺律動更為鮮明。另外的限量版是前所未見的Q彈珠寶：鑲滿寶石的K金格網，先經冷凍處理再進行鑲嵌，形成可以按壓變形後恢復原狀的神奇表殼，是品牌耗時2年研發、擁有2項專利的創新之作。

Pasha腕表的標誌是練型表冠，而當初這個表冠的誕生就是為了防水。據說1980年代推出的Pasha腕表，是以品牌1943年為摩洛哥總督（Pasha of Marrakesh）訂製表款為靈感，也是表款名稱由來，而最初的設計就是在表面上裝飾有Grille柵格。柵格的方形線條和圓形的表殼形成的幾何對比趣味，一直讓讓許多人深深著迷。卡地亞特別為新作研發方便拆組的柵格，有41毫米K金款、35毫米與30毫米的鑲鑽款，都可自由變化配戴方式。

向歷史汲取靈感還有另一經典Tank坦克系列。延續去年大受好評的單色表盤，今年家族系列中最具典雅氣質的Tank Louis Cartier以1980年代Must de Cartier曾經採用過的多重方形圖騰為靈感，透過創新的電化鐫刻技術重現，並以漆藝或電鍍處理上色為鮮明的紅、灰單色表盤。深黑色面盤款除了玫瑰金材質，更特地以精鋼表殼凸顯深邃的對比色感，是Tank Louis Cartier甚少採用的材質，而今年歡慶誕生一世紀的Tank Chinoise，則是Cartier Prive的限定款主角。

★Metier d’art動物藝術化 Masse Mysterieuse顛覆想像

卡地亞的工藝表體現創意美學與傳統工藝碰撞出的火花，今年以動物為主題，除了代表性的美洲豹，薈萃金屬珠粒與細工鑲嵌的表盤，則勾勒斑馬與長頸鹿等皮毛圖騰別具特色的動物。不過最令人驚艷的，絕對是結合金屬鐫刻、琺瑯上釉、和鑲嵌工藝的Crash Tigree，是虎斑、也是鱷魚皮紋：採用Crash猶如達利時鐘般變形的造型表殼為畫布，靈活交錯地運用透明和不透明琺瑯，藍綠色調的動物斑紋以藍色氧化鈷與綠色氧化銅營造流暢的漸層變化，金粉閃耀奪目，流洩出奔放的藝術活力。