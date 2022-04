2022 WW表展／ZENITH「開心」回歸！新科技、新經典

在2022年鐘表與奇蹟(Watches & Wonders Geneva)期間,LVMH集團旗下的製表品牌真力時(ZENITH),發表兩大系列的新作,包括千禧年間暢銷全球的Chronomaster Open鏤空腕表重新登場,以及採用貴重金屬打造而成Chronomaster Sport系列腕表。品牌更著重於全新形象的溝通,特別於現場舉辦「Master of Chronographs Since 1865」展覽,除了展出展出的15只字19世紀末以來具有重大歷史意義的骨董珍品之外,並透過360度全方位沉浸式教育及數位和實體體驗活動,解說真力時的歷史與工藝。

表展期間,被暱稱為「Watch Clinic」腕表診所的力洛克(Le Locle)真力時表廠,也向一般大眾開放,並提供親手組裝計時機芯的體驗活動。「Watch Clinic」腕表診所除了將於全球特定旗艦店開設,也將隨著「Master of Chronographs Since 1865」展覽,在表展結束後於展開全球巡迴,目前預計5月會到上海、6月則將轉至紐約,並將針對當地規劃專屬的內容。

今年真力時最大的亮點,莫過於「開芯」系列Chronomaster Open鏤空腕表的強勢回歸。這系列局部鏤空表盤的特色設計,最初於2003年推出,可透視調校機構與擒縱機構。Chronomaster Open經重新演繹,採用39.5 毫米直徑精鋼或玫瑰金表殼,鏤空小秒盤一樣設定在9點位置,但改為人造水晶材質,在保留經典三色計時盤設計的同時,可以欣賞到矽質星形擒縱輪。鏤空的部分也改從以往的框架形式改為帶倒角邊緣的圓形鏤空,細緻度更高。搭載以El Primero 3600 1/10 秒高振頻自動機芯為藍本的El Primero 3604型機芯。並提供精鋼黑面、白面兩種款式配金屬鍊帶,以及玫瑰金配藍色小牛皮表帶共三種型號選擇。精鋼款為31萬8,100元,玫瑰金款則為64萬6,300元。

而曾於2021年日內瓦鐘表大賞榮獲「最佳計時腕表獎」的Chronomaster Sport腕表,今年推出貴重金屬打造而成的全新金屬鍊帶表款,共有玫瑰金黑面、白面、以及半金精鋼銀面三種型號。真力時並將於專賣店限定販售配有限定三色陶瓷表圈的精鋼金屬鍊帶表。

表款並將原本表盤中淺灰、深灰、藍色的三色次表盤(sub-dial),延伸到三色陶瓷表圈,是目前瑞士高級製表中首見;同時品牌今年主打「中性風格」,綜觀Chronomaster的Original、Open與Sport三款腕表,分別為41、39.5與38毫米,三者相差皆為1.5毫米、也成為Chronograph系列的數字密碼,同時也因為Sport之名,防水提升至100米性能。其中精鋼款為專賣店限定款,訂價38萬6,500元;全金款則為121萬7,800元。