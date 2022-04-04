兒童親子同樂的居家首選 LINE TV數位劇場寓教於樂

想知道逗趣默劇遇到古典樂，會擦出什麼樣的火花？長年致力於兒童劇場創作的玉米雞劇團，他們與台灣絃樂團共同創作的《企鵝莎莎狂想曲》以莎士比亞為主角，將其筆下的經典人物幻化為企鵝等動物，運用故事串連古典絃樂，在歡慶兒童節的時刻，最適合親子一起欣賞同樂！

玉米雞劇團是新竹在地優秀演藝團隊，「我想打造的親子音樂會，是讓大人、小孩都能分別得到樂趣的演出，同一齣演出，依照年齡不同，各自都會有不同的收穫。」劇團編導涂也斐表示，這是她首次挑戰將莎翁經典劇碼改編成兒童劇，與台灣絃樂團首席譚正的跨界合作。

《糖果森林歷險記》是蘋果劇團的新編音樂冒險歌舞劇。圖／蘋果劇團提供

本劇描述一直想當音樂家的莎莎，因缺乏天賦，音總是拉不準，最後選擇寫作抒發心中想法，創作出許多獨一無二的角色。由企鵝莎莎帶領觀眾展開一段穿梭《哈姆雷特》、《仲夏夜之夢》、《馬克白》的奇幻冒險，每段旅程都搭配精選的古典樂，是全臺第一齣莎士比亞親子音樂派對！

曾受邀至瑞典、中國、新加坡等多國演出的知名兒童劇團「蘋果劇團」，在LINE TV數位劇場上架人氣作品《糖果森林歷險記》、《龍宮奇緣二-章魚怪盜與飛天船》及《英雄慢半拍》，要用寓教於樂的劇情搭配聲光效果豐富的歌舞音樂，還有可愛的人物角色，陪伴孩子快樂度過4月份！

提到蘋果劇團，許多大朋友、小朋友應該都不陌生，蘋果劇團不僅是國內老字號的兒童劇團，更是台灣第一個遠赴瑞典演出的兒童劇團，當時呈現的劇作《星星王子》更獲選為烏德瓦拉（Uddevalla）戲劇節的最佳節目，知名度享譽海內外，近年也屢次獲邀到西安、廣州、上海等地出演，甚至創下一位難求的票房紀錄。

《糖果森林歷險記》是蘋果劇團的新編音樂冒險歌舞劇。圖／蘋果劇團提供

「以孩子最容易接受的戲劇形式來做兒童教育」是團長方國光的創團初衷，雖然資歷悠久，但劇團在藝術要求和製作表現上卻不斷求新求變、與時俱進。《糖果森林歷險記》2019版，就請來教養育兒專家王宏哲擔任劇本顧問，無論是劇情、歌舞都有創新改編，現場更打造繽紛奇幻的糖果森林世界，還有巨無霸棒棒糖與觀眾互動，在吸引目光的同時也教導孩子面對困難的勇氣；《龍宮奇緣二-章魚怪盜與飛天船》特別製作三米高的大型章魚道具，運用黑色布幔營造墨汁席捲海洋的震撼效果，劇情則傳遞手足之間如何因分享而共好的深刻意義。

而《英雄慢半拍》的故事透過將烏龜擬人化，讓父母理解孩子的心聲，在劇中客串「烏龜大神」一角的王宏哲就表示，許多家長在帶著小朋友看完戲之後，紛紛反應和孩子之間似乎更能相互理解、體諒，顯見兒童戲劇教育不只是針對孩子，對父母也是有其重要性。

企鵝莎莎狂想曲結合古典樂演出，圖／玉米雞劇團提供