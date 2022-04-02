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《鐘樓怪人》亞洲首次戶外公演在屏東 縣民享最低票價500元！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》北高雙城加場屏東！刷新來台巡演紀錄。圖/ 聯合數位文創提供
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》北高雙城加場屏東！刷新來台巡演紀錄。圖/ 聯合數位文創提供

榮登金氏世界紀錄，史上最賣座音樂劇《鐘樓怪人》再度來台！今年首度於北、高雙城巡演17場，由於高雄場次已售罄，經屏東縣政府與主辦單位、國外製作三方積極溝通後，宣布4月22、23日於屏東田徑場加演兩場，讓更多南台灣的鄉親能現場目睹《鐘樓怪人》的魅力，亦是《鐘樓怪人》首度在亞洲舉行的戶外演出，4月1日開賣。

屏東縣政府文化處表示，屏東加演場兩場容納近萬席次，票價從800元至4000元，另亦推出縣民票500元；開賣當日上午9點於屏東演藝廳販售縣民票，其他票價於中午12點於udn售票網線上開賣。

針對屏東縣民推出的優惠票500元(18歲以上設籍屏東之縣民憑身份證件可購買2張，恕無法使用其他折扣)，僅限屏東演藝廳售票點購買；而藝遊卡會員於線上購票輸入卡號即享75折優惠，每卡限購4張。

該音樂劇改編自十九世紀法國大文豪雨果之作《Notre-Dame de Paris》。故事描述「吉普賽女郎－艾斯梅拉達」，與四位不同社會階級的角色「副主教－弗侯洛」、「侍衛隊長－菲比斯」、「遊唱詩人－葛林果利」與「鐘樓怪人－科西莫多」之間的愛恨情結。

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》七度來台，六度完銷，今年更刷新全台巡演場次紀錄。請把握最後加場機會，別再錯過！購票優惠及更多資訊請上屏東縣政府文化處官網及粉專查詢，購票請上 udn售票網

屏東縣政府 音樂劇 票價

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