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選擇困難！迪奧癮誘唇膏新管身迷人 王淨、林柏宏都愛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪奧癮誘唇膏／1,400元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘唇膏／1,400元。圖／迪奧提供

每位女人，都在尋找命中註定的唇膏，DIOR迪奧癮誘唇膏全面登場，一口氣推出36款色選，除了經典黑色漆光管身外，還加碼推出3款質感外殼，包括潮流丹寧藍、粉紅藤格紋、前衛金屬銀，根本讓人選擇困難啊！而迪奧即日起至4月5日，還在信義區打造「迪奧癮誘唇膏限定快閃體驗館」，設置三個攝影棚，要讓大家拍得夠。

迪奧邀請林柏宏、王淨、壞特?te，分別代表潮流丹寧藍、粉紅藤格紋、前衛金屬銀，林柏宏常因為拍戲，嘴唇容易脫皮乾燥，因而最愛的是#000迪奧癮誘粉漾潤唇膏，自然又潤色；王淨則愛上全新迪奧癮誘唇膏，最愛的命定色就是DIOR 8幸運色，有著極致顯白，既時髦又復古的磚紅色；壞特?te則是喜愛迪奧癮誘唇膏的多樣化外殼，可以依照穿搭與心情來搭配。

全新迪奧癮誘唇膏共推出8大色系，從經典正紅到玫瑰木粉色，優雅裸粉到顯白磚紅色都有，總共36色，每位女人都能找到自己的命定色，且加入花植護唇成分、茉莉花蠟，可以滋潤雙唇，向日葵花蠟與米糠萃取可以抵抗日曬，梅果精油能持續為雙唇補水，即使戴口罩，雙唇也不乾澀。

最特別的外殼，有經典漆光黑外殼，鏤空浮雕著DIOR Logo，另外三款粉紅藤格紋、潮流丹寧藍、前衛金屬銀，也都是呼應DIOR品牌特色。

在信義區特別打造的迪奧癮誘唇膏限定快閃體驗館，設置3間癮誘放閃攝影棚，能有專業攝影師拍攝，還能沖印照片。即日起至全台迪奧美妍專櫃購買癮誘唇膏經典收藏組，售價4,680元，可獲得潮流丹寧化妝包。

迪奧癮誘唇膏外殼（粉紅藤格紋）／1,000元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘唇膏外殼（粉紅藤格紋）／1,000元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘唇膏外殼（前衛金屬銀）／1,000元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘唇膏外殼（前衛金屬銀）／1,000元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘唇膏外殼（潮流丹寧藍）／1,000元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘唇膏外殼（潮流丹寧藍）／1,000元。圖／迪奧提供
壞特?te也愛上迪奧癮誘唇膏。圖／迪奧提供
壞特?te也愛上迪奧癮誘唇膏。圖／迪奧提供
迪奧癮誘唇膏／1,400元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘唇膏／1,400元。圖／迪奧提供
王淨、林柏宏出席迪奧癮誘唇膏活動。圖／迪奧提供
王淨、林柏宏出席迪奧癮誘唇膏活動。圖／迪奧提供

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