foodpanda打造2.5米「胖胖達」！攜手3萬間店推美食金

迎接清明連假，foodpanda施展「好康放大術」，打造全球最大、高達2.5米的「胖胖達」，即日起在台北信義Neo19 、台中勤美誠品綠園道、高雄漢神巨蛋登場，並舉辦創意拍照活動，有機會抽中萬元購物金。foodpanda更攜手摩斯漢堡、 7-ELEVEN 、家樂福、屈臣氏、拉亞漢堡等超過3萬間店家，祭出破千萬元美食金，藏進全台各門市中的「胖胖達」貼紙、海報及聯名紙袋裡，只要發現「胖胖達」並拿起手機掃描，就能獲得神秘優惠。

foodpanda品牌大使「胖胖達」首度跳出螢幕，有著圓滾身體、動感尾巴、粉紅缺角耳朵，手裡還拿著大眾最愛的珍珠奶茶，不僅吸睛指數爆表，只要經過「胖胖達」身邊，還會用Q軟萌音說出「 Pizza」、「 Sushi」、「 Bubble Tea」等餐點名稱。foodpanda舉辦創意拍照活動，即日起至4月30日上傳與北、中、南任一支巨無霸「胖胖達」的合照至個人IG貼文或限時動態，就有機會抽中萬元購物金。

不僅有巨無霸「胖胖達」現身，foodpanda更攜手摩斯漢堡、 7-ELEVEN 、家樂福、屈臣氏、拉亞漢堡及全台超過3萬多間店家，推出「就決定是你了！胖胖達！」限時活動，號召消費者一起尋找出沒全台的好康胖胖達，逛街採買、吃飯訂外送時都有機會遇到「胖胖達」躲在商店門口、賣場貨架、飲料杯口、甚至是外送紙袋上，拿起手機打開活動IG濾鏡掃描「胖胖達」，就能召喚多款AR「胖胖達」熱舞賣萌送上專屬優惠碼，總計將送出超過千萬元的美食金。活動相關之每組優惠碼每人限用一次，數量有限兌完為止，活動詳情請見foodpanda官方IG。

此外，foodpanda網羅一系列深受歡迎的美食品牌，祭出獨家限時優惠，包括即日起至4月12日訂購麥當勞獨家指定套餐可享優惠價249元，數量有限售完為止；4月13日至4月26日訂購星巴克特大巧克力可可碎片星冰樂可享2杯6折優惠，數量有限售完為止；即日起至4月30日訂購摩斯漢堡指定套餐輸入優惠碼「摩斯來加一」可享75折優惠，數量有限兌完為止；即日起至4月30日pandapro會員訂購星巴克、摩斯漢堡滿300元可享8折優惠，最高折抵100元，免輸入優惠碼。