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巧思競艷！故宮南院青花、彩瓷與景泰藍精品登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
清 乾隆 金胎掐絲琺瑯嵌畫琺瑯西洋人物瓶 一對。圖／故宮南院提供
清 乾隆 金胎掐絲琺瑯嵌畫琺瑯西洋人物瓶 一對。圖／故宮南院提供

明朝嘉靖皇帝與清朝乾隆皇帝巧思競艷！迎接清明連假及春遊旺季，故宮南院今天重磅推出「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」，以及「謎樣景泰藍」特展，共展出336組件文物，其中103件景泰藍首次展出，展品帶領觀眾探索青花、彩花樣何處來瓷的花樣奧秘，以及關於景泰藍傳說。

故宮院長吳密察帶領2位副院長、器物處長、南院處長及策展人，在圖書館介紹展品，吳密察說，「這次是有故事的展覽」。策展人助理研究員陳玉秀說，明代祭祀皆用瓷，色彩與圖像規定明確。明世宗年號嘉靖，以庶出身分即位，更加落實禮制創造強化其正統性。

「花樣何處來」展，以3個單元、196件藏品，呈現國家禮制及皇帝偏好對瓷器製作影響。陳玉秀表示，嘉靖朝以青、黃、紅、白單色釉的碗、碟、盤、甕來祭祀天地日月及四方神祇，釉彩均勻純淨，色調一致，製作技藝精良。

嘉靖皇帝跳過弘治、正德兩朝，直接仿製成化時期五彩瓷花樣，營造傳承正統性；青花瓷繪製題材以龍紋為尊，朝天鼻憨厚表情搭配細瘦龍身，頗有趣味；修仙永壽、三羊開泰、嬰戲、魚藻等吉祥寓意圖樣，顯現他對道教信仰與長生追求。

晚明彩釉瓷器及祥瑞圖案蔚為風潮，同時，多彩景泰藍也蓬勃發展。景泰藍又稱掐絲琺瑯，是指在金屬胎上以金屬絲勾勒圖樣，再反覆填燒琺瑯釉，打磨成作品的工藝技法。明代宗景泰時期燒造的掐絲琺瑯，受到晚明鑑賞家推崇，因而出現「景泰藍」俗名，也興起17 世紀古董市場仿作風潮。

助理研究員胡櫨文說，景泰年間燒製的掐絲琺瑯，17世紀近乎失傳，當時古董市場高懸景泰名號的偽作比比皆是，展覽將帶領觀眾從細節，了解辨識「景泰款」琺瑯製作年代秘訣，探索晚明仿古風潮對於景泰藍的想像，還有乾隆皇帝對明代掐絲琺瑯的評價。

乾隆皇帝除雅好古物，也勇於創新，發展出個人風格琺瑯新樣。第二單元聚焦他參照青銅譜所打造的典雅華麗作品、掐絲琺瑯製作筆架硯台或香爐等宗教陳設，還有裝飾西洋風「畫琺瑯」的杯盤等飲宴用具。這些東、西風格兼具器皿遍及宮廷角落，呈現乾隆時期宮廷生活時尚。景泰藍展選展掐絲琺瑯器共約140組件，其中百餘件初次展出，近40組件經故宮專業人員修護，才得以在最佳狀況與觀眾見面。詳洽故宮南院官網或臉書查詢，展期2 年。

明 嘉靖 青花嬰戲圖罐。圖／故宮南院提供
明 嘉靖 青花嬰戲圖罐。圖／故宮南院提供
十五世紀 掐絲琺瑯番蓮紋洗。圖／故宮南院提供
十五世紀 掐絲琺瑯番蓮紋洗。圖／故宮南院提供
十七世紀改裝 掐絲琺瑯番蓮紋壺尊(景泰款)。圖／故宮南院提供
十七世紀改裝 掐絲琺瑯番蓮紋壺尊(景泰款)。圖／故宮南院提供
清 乾隆 掐絲琺瑯雙羊尊。圖／故宮南院提供
清 乾隆 掐絲琺瑯雙羊尊。圖／故宮南院提供
十四世紀 掐絲琺瑯番蓮紋三足鼎爐。圖／故宮南院提供
十四世紀 掐絲琺瑯番蓮紋三足鼎爐。圖／故宮南院提供
明 嘉靖 青花壽字鶴鹿紋葫蘆瓶。圖／故宮南院提供
明 嘉靖 青花壽字鶴鹿紋葫蘆瓶。圖／故宮南院提供

故宮南院 乾隆皇帝 吳密察

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