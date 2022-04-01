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初魚、乾杯、黑毛屋都要來！宏匯廣場餐飲陣容換血升級

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「初魚鮨/初魚鐵板燒」、「乾杯」、「黑毛屋」將陸續進駐宏匯廣場。圖／初魚、乾杯、黑毛屋
「初魚鮨/初魚鐵板燒」、「乾杯」、「黑毛屋」將陸續進駐宏匯廣場。圖／初魚、乾杯、黑毛屋

被新莊人形容為「美食百貨」的宏匯廣場，餐飲一直最受在地人青睞，在餐飲業績穩定成長下，現在餐飲陣容持續升級，從商場目前的工程圍籬可確定，1樓將有「初魚鮨/初魚鐵板燒」雙品牌進駐，預計6月上旬開幕，7樓則有「乾杯」、「黑毛屋」同集團進駐，預計7月下旬開幕。

宏匯廣場所在的新莊副都心，周圍為商辦與住宅區，「吃」與「娛樂」是宏匯廣場為在地提供的重要生活機能。「初魚鮨/初魚鐵板燒」進駐宏匯廣場1樓面對新北大道位置，原櫃位為金茂宜咖啡。7樓「乾杯」、「黑毛屋」的原櫃則是辛愛麻辣鍋，宏匯廣場在開幕兩年後，這波算是餐飲櫃租約到期更換，但品牌強度明顯升級。

之前宏匯廣場陸續引進的港點茶餐廳「點點心」、「大師兄銷魂麵舖」在業績表現都屬亮眼，連鎖體系餐飲也有不少排名前段班品牌，透過進駐餐飲的業績表現，也讓其他餐飲集團品牌更有意願進駐，新品牌換血整體級數再升級。

但要民眾常來吃、逛百貨，停車問題首要解決，宏匯廣場B1為機車停車場、B2～B7為汽車停車場，往百貨商場的手扶梯只連接到B1，若停好車要上樓，就必須靠電梯，之前一直被民眾詬病「世紀難等」的電梯，現在終於有解方，在宏匯廣場董事長許崑泰一聲令下，一口氣從B7樓打開樓地板，讓來客運輸「打通經脈」，以後民眾可一路搭手扶梯直通一樓，預計手扶梯工程可望在暑假前完工。

「乾杯」、「黑毛屋」進駐宏匯廣場7樓，預計7月下旬開幕。圖／讀者提供
「乾杯」、「黑毛屋」進駐宏匯廣場7樓，預計7月下旬開幕。圖／讀者提供
「初魚鮨/初魚鐵板燒」雙品牌進駐宏匯廣場1樓，預計6月上旬開幕。圖／讀者提供
「初魚鮨/初魚鐵板燒」雙品牌進駐宏匯廣場1樓，預計6月上旬開幕。圖／讀者提供

品牌 電梯 停車場

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