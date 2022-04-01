全家便利商店、「再睡5分鐘」聯名！一次推4款霜淇淋

百萬YouTuber滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」開幕至今熱度不減，去年與全家便利商店合作推出奶茶飲品，其中「再睡5分鐘蜜香歐蕾」單月熱銷超過45萬瓶，雙方今年再度跨界合作，自4月5日起推出9款新品，包含霜淇淋、私品茶、包裝茶飲等，讓粉絲品嘗店內也沒有的好滋味。Fami!ce霜淇淋以招牌飲品「棉被午茉綠」、「日安紅濃茶歐蕾」口味開發，更是首度一次推出4款，搭配栗色餅皮與只送不賣的限量款造型湯匙，準備攻占社群版面！

全家便利商店每次推出新口味霜淇淋，皆會引發討論與打卡熱潮，此次再創新與知名飲料品牌「再睡5分鐘」聯名，使用店內同款茶葉原料，經細磨後製成霜淇淋，入口即感受到濃郁茶香，總共推出4款口味，分別為販售單口味霜淇淋店獨有的專屬口味「日安紅濃茶歐蕾」；在販售雙口味霜淇淋店則推出「棉被厚奶蓋」和「午茉綠」兩種口味，若選擇綜合霜淇淋就是「棉被午茉綠」口味，神還原店內經典熱銷品項。4月5日起於全台近2,000間Fami!ce霜淇淋販售店開賣，每款售價49元，4月5日至5月19日限期嘗鮮價45元。

為了讓消費者能夠買到想吃的口味，特別於活動網站提供各口味販售門市查詢，同時限量推出吉祥物「小咖」的栗色餅皮以及限量贈送的可愛肖像湯匙，成為最佳拍照打卡組合，查詢網址為https://nevent.family.com.tw/fmnaptea。迎接清明連假，4月2日至4月5日全家便利商店App「隨買跨店取」推出Fami!ce霜淇淋快閃優惠5支特價168元，會員每日限購1組，兌換期限至10月31日，要囤貨就趁現在。

除了4款霜淇淋可以嘗鮮之外，全家便利商店與「再睡5分鐘」還合作推出5款茶飲，「私品茶」系列主打「蜜香玫瑰紅茶」、「蜜香玫瑰茶歐蕾」，帶有蜜香的紅茶與玫瑰香氣交疊出溫和順口有層次的茶韻，歐蕾則加入香醇牛奶，將風味更提升，特別搭配2種限定杯款，印有「再睡5分鐘」可愛樹懶吉祥物「小咖」，另有熱飲專屬杯套。「蜜香玫瑰紅茶」售價40元，4月6日至4月19日會員限定價35元；「蜜香玫瑰茶歐蕾」售價55元，4月6日至4月19日會員限定價45元。