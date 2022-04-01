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2022 WW表展／香檳金好品味 帝舵Neo Vintage新派懷舊

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
新款的碧灣系列Black Bay Pro腕表，其具有瑞士天文台認證機芯、200米防水性能與第二地時間顯示，同時第二地時間的「雪花針」與防水字樣都改為洋溢活力的動感黃色，精鋼表殼搭配皮膠合成表帶，訂價11萬6,500元。圖 / 帝舵表提供
新款的碧灣系列Black Bay Pro腕表，其具有瑞士天文台認證機芯、200米防水性能與第二地時間顯示，同時第二地時間的「雪花針」與防水字樣都改為洋溢活力的動感黃色，精鋼表殼搭配皮膠合成表帶，訂價11萬6,500元。圖 / 帝舵表提供

身為勞力士（ROLEX）集團旗下的帝舵（TUDOR），近年頻頻在復古、潛水與精準機芯展現優異競爭力，2022年的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）表展中，帝舵則帶來多款新品，除了訴諸新時代的懷舊風格（Neo Vintage）香檳金面盤，並在碧灣（Black Bay）系列推出新款Black Bay Pro腕表

帝舵近年頻頻以懷舊風格，將過往1970年代的經典款式重新復刻，其中「香檳金」色大量運用在表帶或面盤之上，例如今年的新款Black Bay S&G Chrono計時碼表便採用香檳金色搭配黑色次表盤（sub-dial），由於計時次表盤的尺寸較小，對比的黑色將能提升閱讀時間的便利性，同時帶有機能上的考量，奢華也愛「眼」，並依表帶材質不同，價格由19萬至23萬500元不等。

同樣的香檳金也運用在今年新款碧灣（Black Bay）系列的39與41系列，並搭配新設計、類似錢幣式的紋飾面盤；運用新面盤的碧灣（Black Bay）系列並有31、36、39與41毫米四種尺寸，分別使用大型（MT56）、中型（MT54）與小型（MT52）三種機芯，其中MT5201型更是專為尺寸較小的表款所研發。值得一提的是，帝舵並強調鑲鑽款式的鑽石也經過精心挑選，其淨度為VVS以上、成色則為有F或G色。

而公布後立馬為社群戲稱為「沙士」款的Black Bay GMT今年則有著黑色、咖啡色的雙色表圈，並有著半金鏈帶、皮帶、織紋帶三種選擇，訂價13萬6,500元至17萬7,000元不等；其中除了半金鍊帶具有金銀雙色，提花織紋帶的顏色也換為黑金對比，十足懷舊。

不容錯過得更有新款碧灣系列Black Bay Pro腕表，其具有瑞士天文台認證機芯、200米防水性能與第二地時間顯示，同時第二地時間的「雪花針」與防水字樣都改為洋溢活力的動感黃色。全款式並有精鋼鍊帶、織紋帶與合成皮帶三種，越野、騎車、戶外，任君挑選。

Black Bay S&G Chrono計時碼表採用弧形的藍寶石水晶玻璃鏡面，弧度優雅曼妙。圖 / 帝舵表提供
Black Bay S&G Chrono計時碼表採用弧形的藍寶石水晶玻璃鏡面，弧度優雅曼妙。圖 / 帝舵表提供
Black Bay S&G Chrono計時碼表便採用香檳金色搭配黑色次表盤（sub-dial），奢華也愛「眼」，價格由19萬至23萬500元不等。圖 / 帝舵表提供
Black Bay S&G Chrono計時碼表便採用香檳金色搭配黑色次表盤（sub-dial），奢華也愛「眼」，價格由19萬至23萬500元不等。圖 / 帝舵表提供
帝舵今年新款碧灣系列Black Bay Pro腕表，融合夜光塗料與陶瓷粉打造的時標，將在夜間散發出綠色夜光。圖 / 帝舵表提供
帝舵今年新款碧灣系列Black Bay Pro腕表，融合夜光塗料與陶瓷粉打造的時標，將在夜間散發出綠色夜光。圖 / 帝舵表提供
TUDORBlack Bay GMT腕表，13萬6,500元。圖 / 帝舵表提供
TUDORBlack Bay GMT腕表，13萬6,500元。圖 / 帝舵表提供
因為雙色表圈被社群討論趣稱為「沙士」款的Black Bay GMT腕表，並提供半金鏈帶、皮帶、織紋帶三種選擇，訂價13萬6,500元至17萬7,000元不等。圖 / 帝舵表提供
因為雙色表圈被社群討論趣稱為「沙士」款的Black Bay GMT腕表，並提供半金鏈帶、皮帶、織紋帶三種選擇，訂價13萬6,500元至17萬7,000元不等。圖 / 帝舵表提供

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