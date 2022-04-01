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2022母親節／肌膚之鑰明星商品換新裝　呵護肌膚狂發光

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
肌膚之鑰美肌To-go組／4,600元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰美肌To-go組／4,600元。圖／肌膚之鑰提供

今年是肌膚之鑰歡慶品牌40週年，在母親節檔期，特別推出「40週年精萃光采系列限量版」，聯手法國時尚插畫家夫妻檔Kerascoët，推出全新限定瓶身商品，結合優雅插畫與透明感限量包裝，另外母親節檔期，除了限量版外，也推出許多特惠組，還有小資適合入手的入門特惠組。

在限量瓶身方面，肌膚之鑰的明星商品包括精萃光采激光晶露、精萃光采保濕露、精萃光采精華乳／霜等，都換上新瓶身，要還給女人肌膚的光芒，散發青春光采。

百貨檔期的首四日則有輕奢入門必推組，如熱愛保濕的人，買精萃光采保濕露送激光晶露7ml，3月底剛上市的恆潤光采氣墊粉霜，也同樣推出特惠組，全系列帶回家只要4,600元。

最經典必買的精值乳霜，只要買30ml，加碼送4樣贈品，超值得一次帶回家；保濕最強的激光瓶一次帶走150ml，還送精質乳霜共10ml、保濕露共60ml以及2盒化妝棉；熟齡肌膚必備菁華1+1組，買激光瓶50ml與抗皺／逆引／鑽白菁萃任一組，送激光晶露7ml與精質乳霜5ml。

肌膚之鑰40周年精萃光采系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40周年精萃光采系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰菁華1+1組／17,600元起。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰菁華1+1組／17,600元起。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰輕奢保濕組／3,800元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰輕奢保濕組／3,800元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰精質逆齡經典組／18,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰精質逆齡經典組／18,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰雙倍激光組／22,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰雙倍激光組／22,500元。圖／肌膚之鑰提供

母親節

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