2022母親節／肌膚之鑰明星商品換新裝　呵護肌膚狂發光

今年是肌膚之鑰歡慶品牌40週年，在母親節檔期，特別推出「40週年精萃光采系列限量版」，聯手法國時尚插畫家夫妻檔Kerascoët，推出全新限定瓶身商品，結合優雅插畫與透明感限量包裝，另外母親節檔期，除了限量版外，也推出許多特惠組，還有小資適合入手的入門特惠組。

在限量瓶身方面，肌膚之鑰的明星商品包括精萃光采激光晶露、精萃光采保濕露、精萃光采精華乳／霜等，都換上新瓶身，要還給女人肌膚的光芒，散發青春光采。

百貨檔期的首四日則有輕奢入門必推組，如熱愛保濕的人，買精萃光采保濕露送激光晶露7ml，3月底剛上市的恆潤光采氣墊粉霜，也同樣推出特惠組，全系列帶回家只要4,600元。