聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022母親節／肌膚之鑰明星商品換新裝 呵護肌膚狂發光
今年是肌膚之鑰歡慶品牌40週年，在母親節檔期，特別推出「40週年精萃光采系列限量版」，聯手法國時尚插畫家夫妻檔Kerascoët，推出全新限定瓶身商品，結合優雅插畫與透明感限量包裝，另外母親節檔期，除了限量版外，也推出許多特惠組，還有小資適合入手的入門特惠組。
在限量瓶身方面，肌膚之鑰的明星商品包括精萃光采激光晶露、精萃光采保濕露、精萃光采精華乳／霜等，都換上新瓶身，要還給女人肌膚的光芒，散發青春光采。
百貨檔期的首四日則有輕奢入門必推組，如熱愛保濕的人，買精萃光采保濕露送激光晶露7ml，3月底剛上市的恆潤光采氣墊粉霜，也同樣推出特惠組，全系列帶回家只要4,600元。
最經典必買的精值乳霜，只要買30ml，加碼送4樣贈品，超值得一次帶回家；保濕最強的激光瓶一次帶走150ml，還送精質乳霜共10ml、保濕露共60ml以及2盒化妝棉；熟齡肌膚必備菁華1+1組，買激光瓶50ml與抗皺／逆引／鑽白菁萃任一組，送激光晶露7ml與精質乳霜5ml。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言