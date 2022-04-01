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影／玄天上帝後天生日 侯友宜致贈「位極鎮天」

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
後天農曆3月3日是玄天上帝聖誕，新北市長侯友宜今前往板橋溪崑地區北極宮參拜。記者李定宇／攝影
後天農曆3月3日是玄天上帝聖誕，新北市長侯友宜今前往板橋溪崑地區北極宮參拜。記者李定宇／攝影

後天農曆3月3日是玄天上帝聖誕，新北市長侯友宜今前往板橋溪崑地區北極宮參拜，祈求玄天上帝護國佑民、疫情退散。適逢北極宮建廟百週年，侯友宜致贈廟方「位極鎮天」匾額。侯友宜說，這段時間又有疫情，一定要在遶境時大家要打第三劑才可參加，而且不要鑽轎底、不要搶轎。

侯友宜表示，板橋溪崑北極宮奉祀帝爺公建廟一百周年，期間做了很多公益慈善，今天藉北極宮帝爺公的公益慈善關心地方事情，特別到北極宮提醒大家，這段時間又有疫情，一定要在遶境時大家要打第三劑才可參加，而且不要鑽轎底、不要搶轎，吃飯時提供餐盒，把防疫做好。

侯友宜並感謝建廟百周年的北極宮，提及信眾平時做很多善事照顧地方，大家保庇安全，帝爺公照顧防疫順利、國泰民安，接下來把防疫做好，信眾可以做好照顧自己，溪崑這個地方大家可以平安。

民政局表示，玄天上帝是民間俗稱的上帝公、帝爺公，新北境內祀奉玄天上帝宮廟達127家。板橋北極宮秉持玄天上帝慈悲濟世精神，積極推動公益慈善，長期於地方辦理急難救助、冬令救濟及發放獨居老人三節禮金等，並辦理老人共餐、捐血活動、發放獎學金鼓勵學子向學，且為提升居民藝術文化素養，連辦20屆全國性文昌盃書法比賽，每年元宵燈籠發放及猜燈謎活動也廣受歡迎。

板橋北極宮董事長王清水說，自民國10年建廟以來，除宣揚玄天上帝濟世為民精神，亦期將傳統宗教文化信仰與社區相結合，入世關懷社區、學校，讓社會更加圓融和諧，約20年前每年均舉辦全國性文昌盃書法比賽，鼓勵各年齡層參與及宣揚書法美學藝術。

另為慶祝北極宮建廟百年，特別辦理「歷史文物暨藝文班10周年書畫展」，展示北極宮有關文物及藝文班相關成果，其中百年神龕為北極宮尚未建廟時，先賢瑜1905年先立此神龕供奉玄天上帝並立同盟會，願後代弗諼永矢祀典，書畫作品並有40件義賣做公益，即日起展示至4月10日止。

民政局長柯慶忠表示，板橋北極宮年年舉辦書法及繪畫比賽，今年邁入第21屆，藝術教室也成為當地推廣書法、繪畫等藝術的重心，誠屬不易。去年特別認購280箱高麗菜轉送需要幫助的民眾，感謝廟方以實際行動支持農民，嘉惠地方，讓社會更加溫暖。他呼籲，近期有多位神明聖誕，因國內疫情尚未止息，民眾至宮廟祈福參拜時，仍請全程佩戴口罩。

適逢北極宮建廟百週年，侯友宜致贈廟方「位極鎮天」匾額。記者李定宇／攝影
適逢北極宮建廟百週年，侯友宜致贈廟方「位極鎮天」匾額。記者李定宇／攝影

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