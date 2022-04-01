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「醇」天然美顏寶石 大人氣日本覆盆莓優格酒限定上市
隨著春天的腳步進了，甫推出就逛受好評的YOGURSH優格酒，也帶來春季的新口味——覆盆莓，讓櫻花妹直呼「戀愛了」。新口味預定4月9日起在台限量販售，數量有限，售完即止。
YOGURSH優格酒使用栗駒高原初榨牛奶，並以溫泉地熱發酵而成的高品質優格，本身富含牛乳的豐富營養，在與覆盆莓的酸甜口感搭配之下，濃郁香醇更添酸甜層次，是春天不可錯過的味蕾體驗。
有天然養身寶石之稱的覆盆莓，在醫學上是絕佳的抗氧化劑，內含的烯酮素（Raspberry ketone）據說能加速脂肪的代謝與燃燒，豐富的維他命C、B6與礦物質等成分，適量攝取有助於身體排除膽固醇和環境中毒素並加皮膚亮澤，呈現紅潤好氣色。
YOGURSH優格酒的好處不只如此，其基底採用百年酒造「日之丸」出品的甘酒。在日本有「飲用點滴」美名的甘酒，以白米釀製而成，富含維他命Ｂ群、胺基酸與酵素等成分，是四季都合適的保健品。
這次為了讓優格的濃醇、覆盆莓的酸甜與甘酒達到完美平衡，酒造經過無數次實驗，調配出宛如沐浴在春風中的多層次完美比例；如果你一不小心一次喝完一整瓶，也只是剛好而已。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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