超薄表之王寶格麗Octo Finissimo複雜功能 再現新傳奇

外觀融會義大利美學、設計屢次打破超薄世界紀錄的Octo Finissimo男表，是寶格麗（BVLGARI）的驕傲。繼年初於所屬集團LVMH所舉辦的LVMH WATCH WEEK表展上發曝光今年第一波的新作後，寶格麗日前於日內瓦發表春季新品，以Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問、Chronograph GMT Automatic超薄兩地時間計時以及Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic超薄鏤空陀飛輪計時：三款傳奇男表，聚焦設計美學與前衛科技。

Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問腕表是品牌在2016年時打破世界紀錄的超薄複雜功能機芯，僅3.12毫米的厚度堪稱市面上最纖薄的報時表。為了能體現三問聲音的特質，重現的新表以超輕量鈦金屬打造八角形表殼與表盤，搭配鏤空時標與小秒針盤，放大鈦金屬傳導聲音的優異特性。