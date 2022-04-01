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超薄表之王寶格麗Octo Finissimo複雜功能 再現新傳奇

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問腕表，約556萬元。圖／寶格麗提供
Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問腕表，約556萬元。圖／寶格麗提供

外觀融會義大利美學、設計屢次打破超薄世界紀錄的Octo Finissimo男表，是寶格麗（BVLGARI）的驕傲。繼年初於所屬集團LVMH所舉辦的LVMH WATCH WEEK表展上發曝光今年第一波的新作後，寶格麗日前於日內瓦發表春季新品，以Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問、Chronograph GMT Automatic超薄兩地時間計時以及Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic超薄鏤空陀飛輪計時：三款傳奇男表，聚焦設計美學與前衛科技。

Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問腕表品牌在2016年時打破世界紀錄的超薄複雜功能機芯，僅3.12毫米的厚度堪稱市面上最纖薄的報時表。為了能體現三問聲音的特質，重現的新表以超輕量鈦金屬打造八角形表殼與表盤，搭配鏤空時標與小秒針盤，放大鈦金屬傳導聲音的優異特性。

延續Octo Finissimo系列的純色風格與簡約線條，Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic超薄自動兩地時區計時腕表以精鋼材質重現2019年發表的Chronograph GMT自動兩地時區計時腕表設計精髓，厚度僅3.3毫米，搭配拋光精鋼表帶，展現運動時尚風格。而Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic超薄自動鏤空計時陀飛輪腕表的機芯，則是在2020年首度面世的破紀錄工藝之作，自動上鍊鏤空機芯提供單按把計時以及陀飛輪功能，體現傳統製表工藝的極致精神。

Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic超薄自動兩地時區計時腕表，約54萬3,000元。圖／寶格麗提供
Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic超薄自動兩地時區計時腕表，約54萬3,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗發表三款傳奇超薄男表的新詮釋。圖／寶格麗提供
寶格麗發表三款傳奇超薄男表的新詮釋。圖／寶格麗提供
Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic超薄自動鏤空計時陀飛輪腕表，約599萬元。圖／寶格麗提供
Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic超薄自動鏤空計時陀飛輪腕表，約599萬元。圖／寶格麗提供

腕表 義大利 品牌

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