口碑／健康餐盒一份219元！阿滴見「超輕量」菜色：我震驚了

image source：IG/raydudaily



文/徐暘甯

近年來養生及健身風氣席捲全台，除了積極運動之外，不少人對於飲食越來越講究，許多主打「健康餐」的餐飲業者也紛紛湧現。而擁有百萬訂閱的YouTuber阿滴，30日在Instagram分享自己訂購了一盒要價219元的健康餐盒，但餐點內容卻「健康」到讓他直呼好震驚！

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健康餐盒份量「驚人」 阿滴打開包裝超驚訝

阿滴位居《網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜第23名，近三個月網路聲量27,723筆。他30日在IG發布限時動態，分享自己訂購的健康餐盒，從照片中可以看到餐點內容包含半顆水煮蛋、一小塊玉米、些許毛豆、蕃茄、南瓜、紅蘿蔔、高麗菜、花椰菜以及6塊豆腐丁，和混有少量藜麥的白飯，看起來相當符合健康主題，不過「輕量化」的份量對一個成年人來說似乎稍嫌不足。

▲阿滴英文位於網路溫度計YouTuber口碑排行榜第23名。

image source：YouTuber口碑排名(分析區間：2021/12/31~2022/03/30）

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揪網友來估價 阿滴公開售價直呼好震驚

除了公開菜色，阿滴也邀請網友們一起猜猜看這份健康餐盒價值多少錢？並在下一則動態PO出交易明細公布售價，沒想到這餐盒要價219元，就算副餐包含一杯小豆漿，這填不飽肚子的餐盒份量，加上超乎預期的價格，讓阿滴忍不住用3個「尷尬而不失禮貌的微笑」貼圖表達傻眼心情，直呼「我震驚了」。

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健康餐盒真的這麼貴？

實際打開外送平台查詢，健康餐盒售價確實比一般便當來得高一些，根據菜色變換及不同店家，售價從130元到300元之間都有，不過通常都包含一份肉類或魚類主菜，相較於阿滴PO出的蔬食健康餐盒，CP值還是比較高。只能說，大家下次要點健康餐盒之前，還是要先搜尋一下評價，確認價格和餐點份量是不是符合期待了！

image source：foodpanda（非當事店家）

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