聰明吃潤餅 熱量少上身

清明節美食潤餅，料好實在讓人愛不釋手，但一不小心經常熱量破表，衛服部嘉義醫院營養師提出聰明吃潤餅方法，避開高熱量餡料、減少油脂攝取、川燙蔬菜、花生糖粉減量以及水果也可以等，並推出「創意腰瘦潤餅」，讓大家吃得安心開心過節。

嘉義醫院營養室主任林資淳表示，潤餅是清明節應景美食，由於可以任意加入自己喜歡的餡料，料好、實在，令人愛不釋手，但也因為這樣常常熱量破表。建議大家健康吃能享用美食，也能減少負擔。

她指出，首先避開地雷餡料，像是鹹豬肉、三層肉、臘肉、香腸切片、炸蛋酥、花生粉、糖粉、醃蘿蔔、酸菜…這些食材非常美味，但也非常容易讓熱量爆表。

再來是潤餅皮減量，市面上潤餅皮2張大約是半碗飯的熱量，建議用1張就好，如果擔心容易破，餡料就包少些。改用富含纖維質的全麥或山藥口味的潤餅皮或是糯米作成的越南春捲皮，彈性佳、不易破、透明美觀，熱量相較低。

以舒肥雞胸肉絲、瘦肉絲、鮪魚、香煎豆腐、豆皮、豆干絲…等取代高鹽、高油脂食材。煎蛋皮或水煮蛋切片取代炸蛋酥，熱量低，減少油脂攝取。

川燙新鮮蔬菜，例如高麗菜、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、豆芽菜…等季節性蔬菜，可以補充膳食纖維和微量元素。

花生糖粉不超過1湯匙，好吃的春捲總是多加幾湯匙花生糖粉，好甜、好吃、也好胖！可以把花生糖取代成芝麻粉、葡萄乾、海苔粉、香菜甚至是南瓜子，適合糖尿病友選用。

新鮮水果也很棒，加入一些季節性新鮮水果，例如蘋果、梨子、小番茄、奇異果切成片、小丁塊，包在潤餅裡，鮮甜滋味不輸糖粉，還補充了纖維、維生素C。但糖尿病友水果份量需控制，水果也是有熱量，吃多一樣胖。