焼肉LIKE插旗松江南京 首日限量牛五花套餐只要50元

一位難求的最夯日本燒肉名店「焼肉LIKE」，將於4月8日插旗台北松江南京商圈，開立台灣第7間店舖「焼肉LIKE松江南京店」，這也是「焼肉LIKE」在台灣的首間路面店。

開幕首日前290位消費者，可以用50元銅板價享用原價260元的「牛五花套餐（200g）」；此外，開幕首週末消費滿300元就贈9折優惠卷乙張，吃越多、省越多。為造福廣大燒肉愛好者，本次更於4月8日至4月30日加碼推出「松江南京店限定人氣四品套餐（400g）」，以450元的優惠價格即可一次享有牛五花、豬五花、雞腿肉與牛舌的誘人美味。此外，「焼肉LIKE」全台分店進行中的週年慶限定「復刻3Q套餐」、「春LIKE套餐」優惠也同步推出，期盼能夠讓大家體驗到日本一人燒肉創始品牌的多樣魅力。

針對外帶族群，松江南京店更獨家推出三款外帶便當，分別為「蒜香沾肉醬牛五花便當」、「味噌醬豬五花便當」以及「蒜香沾肉醬牛五花&豬五花便當」，依用餐需求可選擇100g、200g或150g的肉品份量，還能選擇韓式泡菜、生菜沙拉、味噌湯及飲料等附餐搭成組合套餐，最低僅需140元，就能打造專屬自己的燒肉定番。

「焼肉LIKE」在疫情衝擊下逆勢拓點，繼去年11月於高雄夢時代開設6號店後，又將在4月8日盛大開幕台灣首家路面店「焼肉LIKE松江南京店」。此為全球第107間店舖、台灣第7間分店，選擇落腳台北市中山區松江南京捷運站旁，除為雙捷運交會站點，更是直接進駐金融商圈重鎮以及精華住宅區。店舖共設有53席座位，點餐全數採用QRcode無接觸模式，更提供各式醬料的豐富選擇。

【焼肉LIKE松江南京店】

•地址：台北市中山區南京東路二段95號1樓（近捷運松江南京站8號出口）

•座位數：共53席 （單人桌15席/ 2人桌38席）

•正式開幕時間：2022年4月8日 （五）