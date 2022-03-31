不必出國、日本原裝啤酒喝得到 KIRIN三口味下周登場

隨著季節的逐漸升溫，帶有氣泡感的清涼啤酒也逐漸回到多數人的味蕾中。身為日系大廠的台灣KIRIN宣布，將自4月6日起引進三款日本原裝啤酒，包含KIRIN「拉格（Lager）啤酒」、「一番搾清澄啤酒」與「本麒麟啤酒」，除了帶來與日本同步的爽快口感，並都採限定通路販售。

KIRIN早從1888年已引進德國釀造技術，並釀造出經典的「拉格啤酒」。關鍵除了部分採用德國產的赫斯布魯克（Hersbrucker）啤酒花，同時對於啤酒花的品質、使用量、透入時間點都格外講究，並以-1℃低溫進行熟成，最終帶來淡雅的苦味和清爽香氣。

「一番搾清澄啤酒」則訴諸KIRIN引以為傲的「一番搾」名稱，同樣使用KIRIN的第一道麥汁釀造製法，同時再儲藏於冰點之下，去除了啤酒原本的雜味與苦澀，帶出清澈柔和特質，因此是為「一番搾清澄啤酒」，並具有優雅的花香、檸檬與淡雅果香，正與淡藍色的瓶身一般，清爽宜人；而第三款「本麒麟啤酒」，在釀造製程中使用增量的德國產赫斯布魯克啤酒花，釀造中並以長時間的低溫熟成搭配增量的大麥，強化了醇厚口感與飽足感，並帶有豐盈的綿密泡沫。以上兩款都將在7-Eleven便利商店獨家販售。

其中KIRIN「拉格(Lager)啤酒」為500ml裝，建議售價為69元，並將在全家便利商店獨家販售；4月6日起7-11便利商店則可買到「一番搾清澄啤酒」與KIRIN「本麒麟啤酒」，兩者皆為500ml，前者為62元為常態販售，後者建議售價為79元，並採季節限定。

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