快訊

金門也失守...台中婚宴群聚持續延燒 12縣市確診足跡一次看

「每日確診破百不意外」 醫籲：2大方面著手降衝擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲唯一！狂人收藏家前澤友作 近20億巴斯奇亞登台展出

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
曾由日本企業家暨收藏家前澤友作收藏的尚米榭巴斯奇亞1982年鉅作「無題」將於4月2日起至3日止於台北展出。圖／富藝斯提供
曾由日本企業家暨收藏家前澤友作收藏的尚米榭巴斯奇亞1982年鉅作「無題」將於4月2日起至3日止於台北展出。圖／富藝斯提供

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於紐約5月18日舉行的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣，推出曾由日本企業家暨收藏家前澤友作收藏的尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年鉅作「無題」，估價約7千萬美元（近20億台幣）。該畫將於4月2日起至3日止於台北展出，採預約制，是此畫作在紐約拍賣前唯一的亞洲預展。

前澤友作是在2016年時從佳士得拍賣會上以5730萬美元的天價購入此作，當時創下藝術的拍賣紀錄。這個紀錄在次年由他自己以逾1億美元購入Basquiat同年創作的另一幅「無題」打破。此次拍賣富藝斯也將接受虛擬貨幣（以太幣或比特幣）作為此作的付款選項。該畫曾於1997年時來台，於高雄、台中國美館展出過。

這次隨「富藝斯紐約及日內瓦春季拍賣台北預展」來台展出的還有一件加拿大華裔藝術家王俊傑油畫「第一天」，是藝術家「夜以繼日」系列作品的第一件。另一件則是動態雕塑之父亞歷山大考爾德（Alexander Calder）作於1959年的「39=50」，是藝術家的「雪舞」系列睽違拍場10年難得再現之作。

而同時來台展出的還有富藝斯「名表薈萃：日內瓦XV」與「The Royal Oak 50th」愛彼皇家橡樹50週年主題拍賣的精選拍品，鑑賞重點包括一系列難得的1970年代愛彼皇家橡樹型號5402ST。該型號總共生產了A、B、C、D四批，生產週期橫跨25年，總共製作了6,050枚，每批生產都在細節上略有不同。這次展出拍品除了少見A系列，還有介於A系列與B系列之間、1975年生產的NO SERIES版本，總共僅生產過128只，相當難得。

曾由日本企業家暨收藏家前澤友作收藏的尚米榭巴斯奇亞1982年鉅作「無題」，估價約7千萬美元（近20億台幣）。圖／富藝斯提供
曾由日本企業家暨收藏家前澤友作收藏的尚米榭巴斯奇亞1982年鉅作「無題」，估價約7千萬美元（近20億台幣）。圖／富藝斯提供

紐約 藝術家 前澤友作

延伸閱讀

藝術家推出「威爾史密斯巴人公仔」 拍賣售價飆破台幣1萬4

紐約市府鬆綁禁令 厄文獲准主場出賽

徐若瑄斷開王力宏陰霾 登紐約時代巨幕為女性發聲

倫敦拍賣締佳績 Franz Marc、René Magritte新紀錄

相關新聞

SOGO忠孝館35歲持續年輕化 外牆拉皮超市改裝接連啟動

最近經過SOGO忠孝館的人，除了大門前捷運四號出口因施工暫時封閉外，應該也可以發現門面似乎在進行大工程。今年35歲的SO...

亞洲唯一！狂人收藏家前澤友作 近20億巴斯奇亞登台展出

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於紐約5月18日舉行的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣，推出曾由日本企業家暨收藏...

品牌官方IG送祝福 孫藝珍VALENTINO婚紗仙氣逼人

孫藝珍、玄彬今日婚禮，女方第三套禮服稍早終於曝光，而且曝光的方式非常時尚—登上品牌VALENTINO的官方IG。

日幣創新低！無印良品宣布近350品項降價 最多便宜67%

日幣屢創新低，讓來自日本的居家品牌MUJI無印良品，趁著18周年生日慶，再度宣布約350項商品實施新價格，平均降幅約25...

天心「爆乳裝」美豔現身 GUCCI封街派對眾星雲集

義大利時尚品牌GUCCI今晚在台北盛大舉行封街派對，眾星現身信義新光A4專門店，包括金馬影帝影后張震與賈靜雯、天心、范曉...

燦坤會員特典4/1開跑 最低3.4折起再狂灑百萬起家金 「WanDau」智慧宅首亮相

振興五倍券使用期限進入倒數1個月，燦坤回饋會員催買氣，自4月1日至4月10日推出「作伙打拼」會員特典，全館下殺最低3.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。