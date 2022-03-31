亞洲唯一！狂人收藏家前澤友作 近20億巴斯奇亞登台展出

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於紐約5月18日舉行的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣，推出曾由日本企業家暨收藏家前澤友作收藏的尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年鉅作「無題」，估價約7千萬美元（近20億台幣）。該畫將於4月2日起至3日止於台北展出，採預約制，是此畫作在紐約拍賣前唯一的亞洲預展。

前澤友作是在2016年時從佳士得拍賣會上以5730萬美元的天價購入此作，當時創下藝術的拍賣紀錄。這個紀錄在次年由他自己以逾1億美元購入Basquiat同年創作的另一幅「無題」打破。此次拍賣富藝斯也將接受虛擬貨幣（以太幣或比特幣）作為此作的付款選項。該畫曾於1997年時來台，於高雄、台中國美館展出過。

這次隨「富藝斯紐約及日內瓦春季拍賣台北預展」來台展出的還有一件加拿大華裔藝術家王俊傑油畫「第一天」，是藝術家「夜以繼日」系列作品的第一件。另一件則是動態雕塑之父亞歷山大考爾德（Alexander Calder）作於1959年的「39=50」，是藝術家的「雪舞」系列睽違拍場10年難得再現之作。