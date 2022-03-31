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亞洲唯一！狂人收藏家前澤友作 近20億巴斯奇亞登台展出
國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於紐約5月18日舉行的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣，推出曾由日本企業家暨收藏家前澤友作收藏的尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年鉅作「無題」，估價約7千萬美元（近20億台幣）。該畫將於4月2日起至3日止於台北展出，採預約制，是此畫作在紐約拍賣前唯一的亞洲預展。
前澤友作是在2016年時從佳士得拍賣會上以5730萬美元的天價購入此作，當時創下藝術的拍賣紀錄。這個紀錄在次年由他自己以逾1億美元購入Basquiat同年創作的另一幅「無題」打破。此次拍賣富藝斯也將接受虛擬貨幣（以太幣或比特幣）作為此作的付款選項。該畫曾於1997年時來台，於高雄、台中國美館展出過。
這次隨「富藝斯紐約及日內瓦春季拍賣台北預展」來台展出的還有一件加拿大華裔藝術家王俊傑油畫「第一天」，是藝術家「夜以繼日」系列作品的第一件。另一件則是動態雕塑之父亞歷山大考爾德（Alexander Calder）作於1959年的「39=50」，是藝術家的「雪舞」系列睽違拍場10年難得再現之作。
而同時來台展出的還有富藝斯「名表薈萃：日內瓦XV」與「The Royal Oak 50th」愛彼皇家橡樹50週年主題拍賣的精選拍品，鑑賞重點包括一系列難得的1970年代愛彼皇家橡樹型號5402ST。該型號總共生產了A、B、C、D四批，生產週期橫跨25年，總共製作了6,050枚，每批生產都在細節上略有不同。這次展出拍品除了少見A系列，還有介於A系列與B系列之間、1975年生產的NO SERIES版本，總共僅生產過128只，相當難得。
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