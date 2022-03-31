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日幣創新低！無印良品宣布近350品項降價 最多便宜67%

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
MUJI無印良品再度調整價格，右為棉圈絨毛巾毯，原價1,790元，降價後為599元，高達67%降幅；左為男法國亞麻水洗襯衫，新價格為799元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品再度調整價格，右為棉圈絨毛巾毯，原價1,790元，降價後為599元，高達67%降幅；左為男法國亞麻水洗襯衫，新價格為799元。圖／MUJI無印良品提供

日幣屢創新低，讓來自日本的居家品牌MUJI無印良品，趁著18周年生日慶，再度宣布約350項商品實施新價格，平均降幅約25%，降幅最高的棉圈絨毛巾毯，原價1,790元，降價後為599元，高達67%降幅為最多。

今年物價持續上漲，但無印良品反而推出商品降價，此次降價商品中，不少都是居家寢具用品，第一名降幅的棉圈絨毛巾毯達67%，第二名棉凹凸織枕套（43），原價450元，降價為190元，降幅58%；第三名棉凹凸織床包（SD），原價1,830元，降價為790元，降幅57%；第四名有機棉手帕系列原價149元，降價為69元，降幅54%；第五名為不鏽鋼乳酪磨碎器，原價350元，降價為169元，降幅52%。

服飾類也有不少降價，特別是女有機亞麻水洗立領襯衫原價1,190元，降價為799元；男法國亞麻水洗襯衫／男法國亞麻短褲原價1,190元，降價為799元。很多人喜愛的PP卡片盒（雙開式）原價110元，也降價為59元。降幅46%。

慶祝18周年慶，無印良品也推薦過往至今降價的10大商品，最好入手的男女有機棉T恤只要299元，居家必備懶骨頭沙發（本體+椅套）4,390～4,990元，男女亞麻襯衫也只要799元，而每年都狂賣的撥水加工男女舒適休閒鞋價格為699元。

MUJI無印良品有機棉手帕系列原價149元，降價為69元，降幅54%。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品有機棉手帕系列原價149元，降價為69元，降幅54%。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品不鏽鋼乳酪磨碎器，原價350元，降價為169元，降幅52%。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品不鏽鋼乳酪磨碎器，原價350元，降價為169元，降幅52%。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品棉凹凸織枕套（43），原價450元，降價為190元，降幅58%。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品棉凹凸織枕套（43），原價450元，降價為190元，降幅58%。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品棉凹凸織床包（SD），原價1,830元，降價為790元，降幅57%。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品棉凹凸織床包（SD），原價1,830元，降價為790元，降幅57%。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 法國 日幣

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