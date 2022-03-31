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品牌官方IG送祝福 孫藝珍VALENTINO婚紗仙氣逼人
孫藝珍、玄彬今日婚禮，女方第三套禮服稍早終於曝光，而且曝光的方式非常時尚—登上品牌VALENTINO的官方IG。
原本就是VALENTINO品牌大使的孫藝珍，其實自從她與玄彬即將結婚的消息曝光後，外界幾乎都在猜測她應該會穿VALENTINO的婚紗出嫁，今日也驗證了這項消息。而早在官方照出現之前，稍早曝光的兩人婚宴喜帖上就可以看到一幅婚紗草圖，那其實就是VALENTINO為孫藝珍訂製的婚紗。
VALENTINO發表的孫藝珍婚紗照是由韓國攝影師AHNJOOYOUNG拍攝的，婚紗以透膚長袖上身搭配蓬蓬紗裙，花朵刺繡非常典雅，而照片中拿著捧花的孫藝珍「會笑的眼睛」也再次讓人感受到她滿滿的幸福，真的是「最仙新娘」代表！
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