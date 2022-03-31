快訊

金門也失守...台中婚宴群聚持續延燒 12縣市確診足跡一次看

「每日確診破百不意外」 醫籲：2大方面著手降衝擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

品牌官方IG送祝福 孫藝珍VALENTINO婚紗仙氣逼人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
孫藝珍第三套禮服是VALENTINO婚紗。圖／摘自IG
孫藝珍第三套禮服是VALENTINO婚紗。圖／摘自IG

孫藝珍、玄彬今日婚禮，女方第三套禮服稍早終於曝光，而且曝光的方式非常時尚—登上品牌VALENTINO的官方IG。

原本就是VALENTINO品牌大使的孫藝珍，其實自從她與玄彬即將結婚的消息曝光後，外界幾乎都在猜測她應該會穿VALENTINO的婚紗出嫁，今日也驗證了這項消息。而早在官方照出現之前，稍早曝光的兩人婚宴喜帖上就可以看到一幅婚紗草圖，那其實就是VALENTINO為孫藝珍訂製的婚紗。

VALENTINO發表的孫藝珍婚紗照是由韓國攝影師AHNJOOYOUNG拍攝的，婚紗以透膚長袖上身搭配蓬蓬紗裙，花朵刺繡非常典雅，而照片中拿著捧花的孫藝珍「會笑的眼睛」也再次讓人感受到她滿滿的幸福，真的是「最仙新娘」代表！

婚紗 品牌 玄彬

延伸閱讀

玄彬、孫藝真浪漫婚禮 孔孝真搶到捧花

玄彬、孫藝真婚禮保密到家　眾星低調祝賀

Ella對號入座玄彬婚：老公又高又帥 賴斯翔一句話笑噴

玄彬、孫藝真婚紗照公佈 燦笑連換2套小禮服

相關新聞

SOGO忠孝館35歲持續年輕化 外牆拉皮超市改裝接連啟動

最近經過SOGO忠孝館的人，除了大門前捷運四號出口因施工暫時封閉外，應該也可以發現門面似乎在進行大工程。今年35歲的SO...

亞洲唯一！狂人收藏家前澤友作 近20億巴斯奇亞登台展出

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於紐約5月18日舉行的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣，推出曾由日本企業家暨收藏...

品牌官方IG送祝福 孫藝珍VALENTINO婚紗仙氣逼人

孫藝珍、玄彬今日婚禮，女方第三套禮服稍早終於曝光，而且曝光的方式非常時尚—登上品牌VALENTINO的官方IG。

日幣創新低！無印良品宣布近350品項降價 最多便宜67%

日幣屢創新低，讓來自日本的居家品牌MUJI無印良品，趁著18周年生日慶，再度宣布約350項商品實施新價格，平均降幅約25...

天心「爆乳裝」美豔現身 GUCCI封街派對眾星雲集

義大利時尚品牌GUCCI今晚在台北盛大舉行封街派對，眾星現身信義新光A4專門店，包括金馬影帝影后張震與賈靜雯、天心、范曉...

燦坤會員特典4/1開跑 最低3.4折起再狂灑百萬起家金 「WanDau」智慧宅首亮相

振興五倍券使用期限進入倒數1個月，燦坤回饋會員催買氣，自4月1日至4月10日推出「作伙打拼」會員特典，全館下殺最低3.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。