天心「爆乳裝」美豔現身 GUCCI封街派對眾星雲集

義大利時尚品牌GUCCI今晚在台北盛大舉行封街派對，眾星現身信義新光A4專門店，包括金馬影帝影后張震與賈靜雯、天心、范曉萱、張孝全、王柏傑、周興哲、王陽明、蔡詩芸、曾之喬、章廣辰、胡宇威、莫允雯、吳念軒都盛裝出席，原本也預計要到場的楊祐寧，因為足跡與新冠肺炎確診者重疊所以被匡列，也讓現場「華燈幫」少一位成員。

張震以一身GUCCI天鵝絨西裝搭配蕾絲荷葉邊襯衫亮相，他說這身造型就是標準的「GUCCI華麗尊榮感」，自曝很愛品牌之前推出的卡通系列：「我有買唐老鴨、米老鼠的單品，但都選比較低調的款式，像是會刺繡在褲子口袋附近那種。」那會不會因此跟女兒更有話聊、還可以穿親子裝？張震說：「我女兒應該會覺得我很怪，她比較喜歡公主系列。」不過他也認為今晚的蕾絲荷葉邊襯衫應該可以討女兒歡心：「這個年紀的女生都喜歡蕾絲。」

前陣子剛演完他生涯首部舞台劇《江/雲•之/間》舞台劇，張震說自己很有興趣繼續演江濱柳這個角色：「現在演了大概十場，從第一場到現在，其實每一場演出的心境都不一樣。可能之後再演這個角色的話，我覺得我也許會有新的想法、新的經歷，是蠻不錯的事情。舞台劇跟影視作品很不一樣，舞台劇是一直延續下去，會碰到不同的對手，但演的是同一齣戲，不像其他影劇作品拍完就拍完了，所以舞台劇對我來說真的是蠻新鮮的。」

平常就很喜歡西裝的賈靜雯，特別選穿GUCCI馬甲裝飾西裝式洋裝：「我很喜歡後面像是束釦的設計，因為西裝通常大同小異，但這樣的設計把腰線拉了出來，就可以在帥氣中還能展現一點身材曲線。」因為本季GUCCI運用了許多好萊塢影視元素作為創作靈感，不免俗的她也被問到對前幾天好萊塢男星威爾史密斯揍人的事件看法：「我覺得每個人面對刺激的承受度不太一樣，但畢竟在一個盛大的典禮場合，情緒還是要控制一下。」

而天心以一身黑色深V禮服火辣登場，胸前風光無論正面、側面都非常養眼：「我覺得演員就是很願意嘗試各種風格的造型，但今天大家都不太敢正面看我，大多都打完招呼眼神就移開了。」同樣一身黑的還有好一陣子沒有出席公開活動的范曉萱，她以外套內搭小可愛、幾乎開衩到大腿根部的長褲配網襪造型現身，妝髮也非常有60年代的風格：「我第一次穿尺度這麼大的衣服，一開始還很害羞，我不是屬於那種瘦瘦型的，但同事一直給我信心，我也想說就試著詮釋看看。」

GUCCI去年在洛杉磯好萊塢大道舉辦封街大秀，當時眾星雲集的秀場揭露了GUCCI Love Parade系列設計，把時光帶回好萊塢黃金年代，傳遞創意總監Alessandro Michele對電影文化美學的熱愛。而今日這場在台北的封街活動，也是為了慶祝GUCCI台北新光三越信義新天地A4專門店中GUCCI Love Parade店中店及系列商品的上市，把去年那場精彩大秀的華麗璀璨氛圍帶到台灣。

GUCCI Love Parade店中店以閃亮質地的牆面與寶石般切割而成的磚牆相互輝映，搭配上帶有自然風格的舒適羊毛地毯，呈現混搭的特殊情懷。此外，GUCCI也與台北市政府合作，以大型藝術裝置重現洛杉磯好萊塢大秀氛圍，即日起至4月5日將信義區興雅路幻化為好萊塢大道。全球地標之一的台北101大樓也在4月1日、4月3日至4月5日於外牆點燈秀出「GUCCI LOVE PARADE」字樣，讓這股夢幻奢華的電影、時尚藝術之美躍上台北當地標誌性的建築，讓全城都能感受到迷人的好萊塢氣息。

★GUCCI Love Parade店中店

時間：即日起至2022年4月20日（三）