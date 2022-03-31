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燦坤會員特典4/1開跑 最低3.4折起再狂灑百萬起家金 「WanDau」智慧宅首亮相
振興五倍券使用期限進入倒數1個月，燦坤回饋會員催買氣，自4月1日至4月10日推出「作伙打拼」會員特典，全館下殺最低3.4折起，再狂灑百萬還元金給會員抽獎，同步獨家推出振興券「晚鳥優惠」，使用紙本振興券消費，回饋最高10%還元金；憑振興券購買指定冰箱、洗衣機，即享6年免費延長保固；憑振興券購買指定廚電商品滿額，享5年免費延長保固。單筆消費滿額除了能享黑卡VIP會員優惠，還能把價值超過6萬的LG Styler智慧電子衣櫥帶回家。
除了會員特典優惠大放送，燦坤也於內湖旗艦店旁邊首度亮相首間智慧生活示範宅「WanDau」，取「我家」的台語諧音「溫叨」，打造集結頂級風格、精品家電及資通訊產品的複合沈浸式展示空間，約38坪空間規劃出6大居家體驗區，跨品牌呈現出真實家庭樣貌，包括有著頂級智慧大電視的舒適客廳、機能完善的廚房與書房，夢幻的主臥區及精緻的洗衣間，還有因應野餐露營風潮打造的帳篷與投影機區，把假日的家庭休閒情境也一起搬進家裡。
燦坤2C生活家電事業部採購長李經緯表示，燦坤持續推出新型態店型以回應消費者需求，這次的「WanDau」採預約制，與超越店同樣配置了專業管家，主打新購屋、重新裝潢的族群，可依照民眾的家電選購需求進行整體規劃，未來也將持續尋找適合的地點拓店，滿足不同客群需求。
另外，燦坤也為日漸壯大的電動車市場提前布局，繼去年年底與華城電能合作，在台中五權店設置充電樁提供給電動車顧客使用後，今年也持續計畫在北、中、南各個燦坤賣場設置充電站。車主透過全新EVALUE APP 2.0即可隨時查看充電進度，並快速探索充電樁附近商場，逛賣場的同時即可快速充電，一舉兩得更省時省力。
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