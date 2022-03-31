7-ELEVEN展現營運綠實力！4大策略引領「綠色消費」

因應國發會提出「2050淨零排碳路徑圖」，並積極回應金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，7-ELEVEN以「地球永續．你我日常」從超商本業持續創新，過去3年來持續透過OPEN POINT會員生態圈發展數位快商務，並領先市場於門市測試多項自助服務以減輕勞務量，更將減碳、減塑、惜食、永續採購落實於設備節能、包材輕量化、提升食材使用量、採購友善環境商品等各項營運本業，提升7-ELEVEN營運綠實力，與大眾攜手於日常實踐永續消費。

7-ELEVEN持續推展綠色營運，提升門市採用節能照明和空調設備規模，於物流運輸導入環保車輛，使用取得節能標章的設備與耗材等。針對淨零排碳未來趨勢，今年率先擴大啟動「範疇三」碳盤查範圍，進一步橫跨上下游供應鏈，同時將首次參與CDP（Carbon Disclosure Project，國際碳揭露計畫），並加入CDP國際碳揭露評鑑，期能藉由多元減碳策略，強化綠色營運競爭力。

7-ELEVEN以4大策略邀請消費者共同展開綠色消費，另包括開發「天素地蔬」低碳蔬素食、推出雨林認證濾掛式咖啡、推廣「i珍食」惜食商品、打造便捷的電動汽機車充換電服務，並設置寶特瓶自動回收機、與社會企業共同推動咖啡循環杯服務等。

●策略1：OPEN POINT會員生態圈發展數位快商務

7-ELEVEN跨品牌、跨通路的OPEN POINT生態圈，目前合作品牌超過50家，共同服務1,430萬會員，更因應快商務浪潮，整合網路購物、行動支付、社群團購、外送服務等4大消費趨勢，自2020年起陸續推出i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務強化熟客經營，更攜手愛金卡公司藉由icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大集團支付工具提升會員黏著度、帶動會員貢獻度持續成長超過5～6成。

瞄準輕自煮料理需求，7-ELEVEN今年1月領先同業架構生鮮快商務模式，獨創「OPEN NOW」將門市串接外送服務，以「24小時外送服務」、「冷凍與生鮮蔬果倍增」等策略，提供消費者小包裝生鮮、簡速烹調、即時即煮等輕料理需求。

●策略2：領先自助服務測試 門市輕勞務＋沉浸式消費體驗

因應未來消費趨勢，7-ELEVEN領先市場於門市測試多項自助服務以減輕勞務量，包含自助結帳、包裹自取、智FUN機、咖啡智FUN機等，更提供全新沉浸式消費體驗。

2018年首度於第一家新零售體驗服務的X-STORE未來商店導入自助結帳服務，消費者僅需掃描商品條碼匯入自助購物籃，結帳時選擇多元支付工具同時串聯OPEN POINT會員累點功能，一鍵條碼刷讀即可完成支付、累點、存發票服務，目前已陸續於雙北、新竹、桃園、高雄等門市導入30台自助結帳櫃台。

去年7-ELEVEN包裹寄取件服務人次近3.3億、較前年成長超過35%，合作電商平台更持續成長10%。因應快速成長的電子商務市場，7-ELEVEN自2018年起針對寄取件需求量大的門市導入「包裹自取」服務，方便純取貨的消費者節省等待時間、門市夥伴也可以分流協助其他顧客，目前服務據點達近700家門市；為了提升自取服務效能，自去年10月陸續於台北、桃園6家門市導入「移動式自取專櫃」服務，包裹專櫃以移動式軌道設計提升門市收納空間、可收納包裹量提升近2倍，更透過智能定位系統加速包裹取件速度超過2倍以上，未來將視商圈需求持續擴大服務據點。

7-ELEVEN自2018年6月起陸續整合智FUN機、咖啡智FUN機，推動自助無人迷你超商服務，目前鋪機數超過1,300台，進駐金控總部、科技大廠、政府機關、文教機構等封閉型商圈。「智FUN機」提供4度C與18度C多溫層商品結構，包括正餐鮮食、御飯糰、三明治、冷藏乳品、酒精擦、濕紙巾等多達上百款商品組合變化；「CITY CAFE咖啡智FUN機」首創免店員、免下載程式、免預約，35秒簡單4個步驟就能自行製作一杯CITY CAFE，部分企業與廠辦平均單日銷售上百杯CITY CAFE，同步帶動智FUN機的鮮速食及點心類商品銷售成長。

●策略3：統一超商「永續行動年」 3大綠色消費具體實踐

今年為統一超商「永續行動年」，透過7-ELEVEN具體落實「地球永續．你我日常」永續理念，積極透過3大具體作為展現「綠實力」，包含鼓勵自帶飲料杯、減少使用塑膠吸管；推動減碳飲食、減少剩食；跨界架構循環消費平台、擴建回收機制。

7-ELEVEN自2020年11月起已陸續於台南、桃園、台北、台東等地方政府合作，超過10家門市率先執行「循環杯租借計畫」，消費者可於門市或機台快速借杯、使用後投入門市還杯機台，簡單操作自行借還，且同樣提供自帶杯優惠；去年透過與台北市環保局合作，串連公館商圈周邊店家，設置循環杯租還據點，培養民眾綠色消費的習慣，未來也將擴大導入重複使用的營運模式，達成減塑目標。自2020年起更領先同業全面不主動提供塑膠吸管、現調飲品改用就口杯，有料茶飲提供生物可分解及紙吸管，一年約減少逾5億根吸管使用。

2020年時7-ELEVEN就推出素蔬食辨識LOGO、開創鮮食廠素蔬食專用產線、打造鮮食自有品牌「天素地蔬」，消費者購買「天素地蔬」共同響應減碳飲食，約減少1,804公噸碳排放量，相當於4.7座大安森林公園每年碳吸附量。「天素地蔬」推出1年多來已有超過800萬人次體驗，於超過2,000家門市設置專區販售，繼去年開設首家「天素地蔬複合店」後，目前已於台北、桃園、台中、台南等直轄市展店，預計今年底前於北、中、南、東各地持續擴大版圖。

「i珍食」專案自2020年至今已擴展至7-ELEVEN全門市，推估1年平均每家門市可提升1成食材使用率，藉不同方案及優惠折扣，兼顧珍惜食物、降低環境負擔，與消費者達到雙贏。更進一步結合OPEN POINT App，在去年11月正式開通「i珍食地圖」，快速查詢鄰近門市「i珍食」商品和數量，也可事先訂閱喜愛商品、常到訪門市，當商品符合條件後App將即時通知。

7-ELEVEN自2020年起陸續與政府、社會企業合作推動循環消費服務，像是2020年與高雄環保局合作於3家門市內設置最新型「第三代自動回收機」，能主動辨識瓶罐材質與形狀、回收速度快，去年共回收近73萬瓶；去年更擴大至網購包裝，與社會企業PackAge+配客嘉攜手合作，首波於雙北、桃園39家門市推動循環包裝回收站服務；今年起也與澎湖環保局合作設置自動資源回收機，皆為回收4支寶特瓶即可獲得消費折抵回饋金1元。

●策略4：持續扮演外食族最便利齊全的社會廚房

7-ELEVEN持續扮演社會廚房角色，與品牌攜手開發現做熱食、麵包、鹹甜小點等商品，其中「名店就近買．就是i美食」預訂熱便當服務自2020年起陸續與星級飯店、米其林餐廳於不同商圈、ibon及foodomo等數位平台進行階段測試合作，已吸引超過千人體驗。7-ELEVEN更有「聖娜店中店」、「現烤哈燒專櫃」、「光合帕尼尼」、「21 TO GO專櫃」等差異化商品，滿足消費者隨時想吃到烘焙麵包及現做熱食的需求。

在烘焙方面，7-ELEVEN涵蓋袋裝麵包、現烤直送麵包、冷藏三明治、Mister Donut店中店、熱壓土司等，品項數超過120種，去年起更與Semeur聖娜合作推出店中店模式，由聖娜每日新鮮直送近35款麵包，除了品牌人氣商品鹽之花捲、32層丹麥可頌，更不定期上架新品。

7-ELEVEN現烤哈燒專櫃目前有30間店販售，針對學生、上班族較多的商圈進行測試，採24小時販售，商品種類有串燒、炸物、點心等類別，售價39元～65元不等，受歡迎的品項包括炭烤日式照燒雞肉串、香草烤雞腿棒、葡式蛋塔等，更有與添好運等高人氣聯名商品，未來將持續針對商圈需求導入，提供現點現烤的美味餐點。