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百貨母親節美妝戰 新光三越首日最搶手品牌出爐

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
百貨母親節美妝戰開跑，新光三越公布初夏購物節首日買氣。本報資料照
百貨母親節美妝戰開跑，新光三越公布初夏購物節首日買氣。本報資料照

百貨上半年美妝戰今起開跑，新光三越公布首日最搶手雙箭頭，首日限定的ESTEE LAUDER美妝富翁組全台500組，開賣1小時搶購一空，LANCOME極光水/小黑瓶搶購組全台限量800組，開賣3小時全數售完。

新光三越初夏購物節推出化妝品單筆滿3,000送300及skm points雙重回饋，線上線下同享優惠。首日除了ESTEE LAUDER美妝富翁組、LANCOME極光水/小黑瓶全數搶購一空外。ORIGINS買400ml送200ml靈芝水特惠組、KIEHL’S金盞花植物精華化妝水買一送5等皆是搶購焦點。

此外，新光三越也觀察，「頂級保養」買氣同樣爆發，Helena Rubinstein靠著明星商品黑繃帶乳霜帶動業績翻倍成長，GUERLAIN蘭鑽頂級系列、SISLEY抗皺活膚御緻系列等亦有出色表現。年輕世代越來越重視妝容及持妝趨勢，「專業彩妝及精品彩妝」銷售成長近一成。YSL超模光感水氣墊、CHANEL香奈兒珍珠光感限量彩妝、DIOR精萃再生光燦全效BB霜、BOBBI BROWN蟲草粉底等都是搶手貨。

而療癒商機讓香氛市場關注度持續高漲，「香氛」在新品及新櫃帶動下業績大幅成長9成，以Jo Malone地中海花園系列、diptyque限量杜桑系列、Penhaligon’s潘海利根獸首肖像系列等新品最暢銷。

明（4/1）起美妝霸屏日將由LANCOME接力登場，必搶有6折起的小黑瓶、極光水等特惠組。接下來適逢連續假期、兒童節及五倍券晚鳥優惠，預計將持續帶動買氣需求。

【新光三越初夏購物節首日（3/31）熱銷美妝／香氛】

★BOBBI BROWN蟲草粉底買一送二搶購組價值4,610元，特價2,600元（5.6折）

★YSL超模光感精華水氣墊SPF50+/PA ++++推薦價2,500元

★DIOR迪奧精萃再生光燦全效BB霜推薦價4,000元

★GIORGIO ARMANI亞曼尼黑霜30ml輕奢版推薦價9,500元（獨家限量）→加贈「黑曜岩精萃露10ml+黑霜5ml+眼霜5ml」

★HELENA RUBINSTEIN黑繃帶修護乳霜50ml推薦價14,000元

★KIEHL’S金盞花植物精華化妝水買1送5組價值4,100元，特價2,450元（5.9折）

★ORIGINS 青春無敵靈芝水狂粉（買400ml送200ml）價值4,500元，特價3,000元（6.7折）

★DIPTYQUE限量杜桑系列75ml推薦價5,000元

★PENHALIGON’S獸首系列Duchess Rose（狐狸）／The Duke（獵犬）75ml推薦價9,400元／9,400元

★JO MALONE櫻花限量版香水30ml／100ml 推薦價2,700元／5,450元（新品）

★BYREDO 德勒聖圖淡香精 50ml／100ml 推薦價5,200元／7,200元（新品）

4/1超未來肌因新客組價值6,657元，特價4,250元（6.4折）。圖／新光三越提供
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4/2 JO MALONE寵愛香氛禮盒價值6,600元，特價5,950元。圖／新光三越提供
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4/3 LA MER新品保養推薦組價值7,520元，特價5,600元（7.4折）。圖／新光三越提供
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4/4 KIEHL’S超進化全能抗痕組價值8,000元，特價4,800元（6折）加贈「超活酵青春精釀露40ml」（全台限量）。圖／新光三越提供
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4/5 SHU UEMURA夏日噴霧搶購組價值3,328元，特價2,070元（6.2折）。圖／新光三越提供
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