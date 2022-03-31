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涓豆腐5品牌「炸雞買1送1」 麻辣45「和牛買1送1」
乾杯旗下的麻辣火鍋餐廳「麻辣45」自即日起正式插旗台中新光三越台中中港店。為慶祝新店開幕，即日起並推出「日本和牛買1送1」的限時優惠，最高現賺1,020元。另外豆府集團則是集結旗下5個品牌，限時推出「炸雞買1送1」優惠，要為民眾的連假時光輕鬆加菜。
標榜運用集團的和牛規模為基礎，麻辣45以和牛油開發出「100%和牛油重慶麻辣鍋」，自2019年台北微風信義開設首間門市，後又再於去年進軍台南，本次則開設台中中港店。麻辣45台中中港店位於9樓，規劃68坪空間、設有66席座位。店內以重慶文化為基礎，以漆黑木調搭配傳統木格柵、大紅桌椅、長條板凳、紅燈龍等元素，營造出中式風格的用餐環境。店內亦規劃有2間可相互打通的8人包廂，藉此滿足聚餐需求。麻辣45並以九宮格吃法，為百餘款食材提供不同的風味，其中牛舌、毛肚、鴨腸、黃喉並列招牌必吃菜色。為慶祝新店開幕，即日起至4月30日期間，麻辣45台中中港店推出「日本和牛片買1送1」的優惠，價值680～1,020元。
除了「和牛買1送1」的開幕優惠之外，「豆府集團」則是因應清明、兒童節連假，自4月2日起，集結旗下的涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、釜山宗家、帕泰家等5個品牌，推出「韓式炸雞買1送1」的優惠。凡於4月2日至4月5日單點任一份炸雞，就可獲得「炸雞兌換券1張」，讓民眾可以輕鬆享受炸雞搭配鹹甜醬香的滋味。
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