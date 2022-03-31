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繽紛水晶真甜美！Swarovski x 台北萬豪酒店限定下午茶
以璀璨切割水晶首飾受到全球時尚人士喜愛的奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski），在品牌創意總監Giovanna Battaglia Engelbert的帶領下，開啟了繽 紛歡樂的探索旅程，成為運用了彩色水晶的夢幻與科學實驗室。自2022年4月1日起至6月30日止，每日下午2點到5點間，Swarovski攜手台北萬豪酒店Lobby Lounge推出「The Wonder of Color繽紛絢彩下午茶」，將華麗繽紛的水晶首飾轉化為小巧精緻的點心讓華麗水晶也甜進心裡！
這是創立超過125年的施華洛世奇在台灣首次跨界合作，「The Wonder of Color繽紛絢彩下午茶」聯名雙人下午茶，以Swarovski代表性的全新八角形五彩繽紛包裝為靈感發想，將點心放入特製的八角形粉紅色珠寶盤中，宛如珠寶盒的下午茶除了有以代表純淨與無限可能的白色天鵝為設計靈感的點心以外，更精選6款超人氣熱賣商品融入甜點的設計，包括愛心圖案的Una鍊墜、MILLENIA項鍊、Gema水晶吊燈耳環、Constella項鍊、Signum天鵝標誌吊墜。活動期間凡點購「The Wonder of Color繽紛絢彩」聯名雙人下午茶就有機會享獨家新品導覽與造型搭配推薦，結束後還可以獲得獨家精美禮品。
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