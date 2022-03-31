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遠傳聯名鎮瀾宮 申辦指定方案送「媽祖加持SIM卡組」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信特別聯名鎮瀾宮，即日起至4月14日於全台遠傳門市、遠傳網路門市申辦遠傳心5G手機指定方案，首創獨家限量送「媽祖加持SIM卡組」。圖／遠傳電信提供
遠傳電信特別聯名鎮瀾宮，即日起至4月14日於全台遠傳門市、遠傳網路門市申辦遠傳心5G手機指定方案，首創獨家限量送「媽祖加持SIM卡組」。圖／遠傳電信提供

大甲媽即將於4月8日起駕遶境遠傳電信特別聯名鎮瀾宮，首創獨家限量送「媽祖加持SIM卡組」，即日起至4月14日於全台遠傳門市申辦遠傳心5G手機指定方案，不僅可享最新三星旗艦Samsung Galaxy S22系列、Apple iPhone SE、OPPO Reno7、小米頂規旗艦Xiaomi 12系列等手機專案價0元起，還能再把大甲媽聯名SIM卡、平安符貼紙以及大甲媽皮製證件卡套一起帶回家，贈品依門市實際庫存數量為主，數量有限送完為止。

為了讓消費者在更換新機的同時，也能同步參與到今年大甲媽遶境，獲得媽祖的祝福，遠傳電信特別祭出獨家大甲媽加持方案，精選Samsung、iPhone、Xiaomi、vivo、OPPO、realme、Motorola、ASUS等品牌指定機款搭配遠傳心5G指定方案，手機專案價最低0元起，加碼再送電信業者首創聯名的「媽祖加持SIM卡組」，讓手機與媽祖的庇佑同步升級，過香爐祈福的媽祖SIM卡跟著手機隨身，平安保庇一整年。同時各款新機還推出上市優惠活動，是入手的好時機。

除了到實體門市申辦之外，即日起透過遠傳網路門市申辦指定方案也同樣享有限量「媽祖加持SIM卡組」，送完為止。

遠傳電信特別聯名鎮瀾宮，即日起至4月14日於全台遠傳門市、遠傳網路門市申辦遠傳心5G手機指定方案，首創獨家限量送「媽祖加持SIM卡組」。圖／遠傳電信提供
遠傳電信特別聯名鎮瀾宮，即日起至4月14日於全台遠傳門市、遠傳網路門市申辦遠傳心5G手機指定方案，首創獨家限量送「媽祖加持SIM卡組」。圖／遠傳電信提供

媽祖 大甲媽 遶境 遠傳 遠傳電信

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